auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Ein toter Obdachloser in einem verlassenen Industriegebäude in Wien: Zunächst glauben die Ermittler Bibi Fellner und Moritz Eisner an ein Verbrechen im Obdachlosenmilieu, das schnell aufzuklären ist. Doch wie zu erwarten, liegen die Zwei damit falsch. Ein solider Tatort, wie er sein sollte – findet SWR3-Tatort-Checker Stefan Hoyer.