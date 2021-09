Wir Fußballfans haben's schwer: Wo macht das Abo für die CL am meisten Sinn? Wo spart man am meisten Geld? Ist der VPN-Trick eine Alternative? Und was genau ist illegal?

Mit welchem Anbieter schaue ich legal am besten?

Letztlich gibt es nur zwei Anbieter, nämlich DAZN und Amazon Prime Video. Und dann kommt es auf dich an: Bin ich richtiger Fußball-Fan und will nahezu alle Spiele – oder reicht mir ein Spiel die Woche? Mit DAZN mache ich als Fan nichts falsch. DAZN bietet 121 von 137 Live-Spielen ab dieser Saison an (vorerst bis Ende der Saison 2023/24). Das Monatsabo kostet 14,99€ und ist damit wesentlich günstiger, als es Vorgänger Sky war. DAZN hat eine unkompliziert strukturierte App und hat Chromecast, damit du das Spiel auch auf deinem Smart-TV schauen kannst.

Brauche ich für die Champions League Amazone Prime Video?

Bei Amazon wird es so sein, dass man immer dienstags ein Spiel sehen kann. Dies gilt auch für die K.O.-Phase ab dem Achtelfinale. Für den neutralen Fan, der einfach ab und an einen geilen Kick sehen möchte, reicht das völlig. Und schon habt Ihr Geld gespart. Außerdem ist Amazon Prime natürlich auch deshalb spannend, weil man viele Serien, Filme und Angebote für Amazon im Paket mit erhält, zudem gibt's das Katzenfutter und die Klobürste zum guten Preis im Shop. Aber es muss jedem klar sein: Amazon steht u. a. in der Kritik für das Vernichten von Rücksendungen, das nachgewiesene Ausbeuten von Mitarbeitern und andere sehr tiefe Abgründe was die Fairness im Onlinehandel angeht.

Sind andere Fußball-Serien auch dabei? Besonders DAZN besticht mit spannenden Inhalten für Sportfreaks: Bundesliga, die italienische Serie A, die spanische La Liga, viele Matches aus dem US-Sport (NFL, NBA). Ebenfalls mit an Board: Inhalte aus Tennis, Darts und Co. – hier kannst du 24/7 Sport binge-watchen. Bei Amazon überzeugt dagegen eher das „Rundum-Paket“.

Brauche ich zwingend beide Abos? DAZN und Amazon?

Für neutrale Fans empfehlen wir eher das DAZN -Abo. Aber als Fan von bspw. den Bayern oder dem BVB könnte Amazon Prime notwendig werden. Denn bereits in der Vergangenheit liefen Spiele dieser beiden Mannschaften gerne exklusiv auf Sky – mutmaßlich wird das jetzt auf Amazon Prime zutreffen. Das muss man auch etwas abwarten. Sicher ist: Sky hat für die nächsten Jahre keinerlei Rechte für die Champions-League- Übertragung. Daher braucht man Sky an sich nicht. Übrigens: Das ZDF übertragt die nächsten drei Spielzeiten immer das CL-Finale live – egal ob mit oder ohne deutscher Beteiligung.

Ist es legal, per VPN die Champions League aus anderen Ländern zu schauen?

Die ARD-Rechtsredaktion meint: Jein. Grundsätzlich ist das Verwenden eines VPN (virtuelles privates Netzwerk) legal. Wer damit jedoch auf günstigere Angebote eines Streaming-Dienstes in einem anderen Land zugreifen möchten, begibt sich in eine rechtliche Grauzone. Zum einen besteht die Gefahr gegen das Urheberrecht zu verstoßen. Zum anderen haben Streaming-Anbieter eigene rechtliche Regelungen (sogenannte Allgemeine Geschäftsbedingungen) mit denen sie eine VPN-Nutzung ihrer Abonnenten i. d. R. verbieten. Höchstrichterliche Entscheidungen hierzu gibt es jedoch noch nicht.

Ist es legal, kostenlose Streams der Champions League zu schauen?

Angebote wie livetv.sx oder Cricfree ermöglichen es, Sport kostenlos zu streamen, aber das ist seit 2017 höchstrichterlich als illegal einzustufen – und gilt natürlich auch für Streams anderer urheberrechtlich geschützter Inhalte, beispielsweise Filme. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass es besonders dann gilt, wenn ganz offensichtlich ein Urheberrechtsverstoß vorliegt. Konkret macht sich strafbar, wer sich „freiwillig und in Kenntnis der Sachlage zu einem kostenlosen und nicht zugelassenen Angebot geschützter Werke“ Zugang verschafft.