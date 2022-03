Die Situation an den ukrainischen Grenzen ist katastrophal. Viele Menschen in Deutschland wollen gerade helfen. Hier sind ihre Geschichten.

Bettina & Ralf an der polnisch-ukrainischen Grenze

Bettina und Ralf aus Göppingen haben sich bei SWR3 gemeldet: Sie standen bis gestern Nachmittag an der Grenze von Polen und der Ukraine. Sie wollten eine befreundete Familie abholen. Mitnehmen konnten sie nur die Mutter und die Tochter – Mann und Sohn müssen in der Ukraine bleiben. Die Menschen stehen laut Ralf rund 30 Kilometer im Stau vor der Grenze.

Hör dir hier das Gespräch mit Ralf an:

Wir haben extra eine kleine Grenze ausgesucht, nicht die großen, die schon überall in den Medien kommen. An der Grenze waren nur Privatpersonen und Privat-Pkws, die da schon drei oder vier Tage lang campen, auf dem Acker und in Zelten und auf ihre Angehörigen warten.

Die ukrainische Familie stand laut Ralf am Sonntag in einem 30 Kilometer langen Stau auf dem Weg zur polnischen Grenze. privat Bild in Detailansicht öffnen Ralf und seine Frau Bettina haben am Wochenende entschieden, eine befreundete Frau und ihr Kind an der ukrainisch-polnischen Grenze abzuholen. privat Bild in Detailansicht öffnen Geschafft! Ralf und Bettina kommen an der ukrainisch-polnischen Grenze an. privat Bild in Detailansicht öffnen Ralf berichtet: Angehörige würden zum Teil bis zu vier Tage an der ukrainisch-polnischen Grenze campen und auf ihre Verwandten warten. privat Bild in Detailansicht öffnen

Sowohl polnische Hilfskräfte der Freiwilligen Feuerwehr als auch Privatpersonen und Ortsansässige seien dort, um den Flüchtenden zu helfen. Aber es dauere dennoch an den Grenzübergängen lange. Für Natascha und ihre Tochter war vor allem der Abschied von ihrem Ehemann und Vater tragisch.

Olga will ihre Eltern aus der Ukraine holen

Olga kommt aus der Ukraine, lebt aber mittlerweile in Karlsruhe. Doch ihre Eltern sind in der Ukraine und damit vom Krieg betroffen. Sie versuchen, das Land zu verlassen. Doch Olgas Vater ist nicht mehr gut zu Fuß und das stellt die beiden Eltern vor ein großes Problem: Sie kommen nicht an die Grenze ran, da sich davor lange Staus gebildet haben. Eine Mitfahrgelegenheit bis zur Grenze hätten sie, jedoch eben nur bis zu dem Punkt, an dem die Staus beginnen. Von dort, so Olga, seien es noch knapp 20 Kilometer bis zur Grenze. Eine Strecke, die ihr Vater nicht mehr bewältigen kann.

Hör dir hier die ganze Geschichte an:

Die Angst ist zu groß, dass meinem Papa auf dem Weg dorthin irgendwas passieren kann.

Aus diesem Grund haben sich Olgas Eltern dazu entschieden, zu Hause in der Ukraine zu bleiben. Dort versuchen sie sich nun, irgendwie zu schützen, erzählt Olga.

