bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

In der Kneipe, bei einem Date oder bei der Firmenfeier – viele Leute nervt es, wenn einer dauernd an seinem Handy hängt. So schafft es garantiert auch der größte Suchti, das Ding mal wegzulegen ... im Zweifel mit dem Schwarz-Weiß-Modus im Display.