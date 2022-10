Die Influenza könnte in diesem Jahr wieder heftiger ausfallen, nachdem sie die letzten beiden Jahre quasi kaum Thema gewesen ist. Warum das so ist und wer sich impfen lassen sollte, lest ihr hier.

Das, was auf der Südhalbkugel passiert, ist laut Dr. Lothar Zimmermann ein guter Hinweis dafür, was uns erwarten könnte. Wenn zum Beispiel in Australien die Grippewelle heftig war, dann ist es wahrscheinlich, dass diese Viren auch zu uns kommen, sich weiter verändern und dann auch bei uns entsprechende Grippewellen auslösen.

Letztendlich muss man hier mit einer früheren und gleichzeitig einer heftigeren Grippewelle dieses Jahr rechnen.

Grippewelle: Unsere Immunsysteme sind nicht bereit

Da es im letzten Winter weniger Grippeerkrankungen und auch kaum Erkältungen gab, ist unser Immunschutz gegen diese Grippeviren schwächer als früher. Die Viren verändern sich schneller und treffen jetzt auf unser Immunsystem, das noch gar nicht bereit ist, wieder mit Grippeviren konfrontiert zu werden.

Dementsprechend kann das Virus besser zuschlagen und uns besser krank machen.

Für wen ist die Grippeimpfung geeignet?

„Ich würde die Grippeimpfung eigentlich jedem empfehlen, denn dieser Piks, der tut nicht sonderlich weh“, meint Lothar Zimmermann. Besonders wichtig sei die Impfung für Menschen, die viel Kontakt mit anderen hätten, also zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel nutzten. Aber auch für Menschen, die Grundkrankheiten an Lunge und Herz oder Diabetes haben, sei sie wichtig. Denn wenn Vorerkrankte erkrankten, sei der Krankheitsverlauf in der Regel heftiger und könne schnell lebensgefährlich werden.

Wir dürfen nicht vergessen: Wir hatten 2017/2018 eine Grippewelle, bei der allein in Deutschland 25 000 aufgrund der Grippe verstorben sind. Da muss man sich überlegen, soll ich nicht einmal zur Grippeimpfung gehen, oder soll ich ein Risiko eingehen.

Corona, Grippe oder Erkältung – Symptome und Unterschiede

Wie gut wirkt der Impfstoff gegen die Grippeviren?

Da sich das Grippevirus verändert und Impfstoffproduzenten sich schon vor einem halben Jahr festlegen mussten, wie dieser Impfstoff aussieht, hängt die Wirksamkeit des Impfstoffes davon ab, wie gut dieser zu den Grippeviren passt, die aktuell zirkulieren. Das kann auch mal weniger gut sein und bei einer Wirksamkeit von 20 bis 60 Prozent liegen, es heißt aber dennoch: Selbst wenn der Impfstoff nicht hundertprozentig passt, sind in der Regel bei Menschen, die geimpft sind, die Krankheitsverläufe milder.

Darum geht es ja. Ich will ja nicht schwer erkranken und ich will vor allem nicht lebensgefährlich erkranken.

Grippeimpfung in Apotheken

In dieser Grippe-Saison könnt ihr euch auch in teilnehmenden Apotheken in SWR3Land gegen das Grippevirus impfen lassen. In Baden-Württemberg sollen mehr als 1.000 Apothekerinnen und Apotheker im Vorfeld geschult worden sein, so der Präsident der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, Martin Braun.