Nerds können alles, Autos explodieren und wer sich anrempelt, verliebt sich sofort. Das gibt's doch nur im Film? Richtig: Viel Spaß bei unserem Best-of an Situationen, die in Wirklichkeit nie passieren würden.

Komischerweise passieren in Filmen immer diese perfekten Zufälle. Jemand schaltet den Fernseher an, sagt „Sieh dir das an“ und es läuft in dieser Sekunde immer genau der richtige Sender. Steigt unser Lieblingsschauspieler traurig in sein Auto, läuft direkt ein Liebeslied im Radio.

Alles zu perfekt um wahr zu sein? Niemand von uns hat diese Situationen auch nur ansatzweise mal in Realität so erlebt! Auf Twitter hat @doppeldaumen eine lange Liste an Situationen gesammelt – und wir haben die unrealistischen Filmszenen aus dem großen weiten Filmuniversum in SWR3 PUSH gesucht. Das hier ist Euer Best-Of!

💥 Explodierende Autos und quietschende Reifen

Eine Verfolgungsjagd gehört zum Actionfilm auf jeden Fall dazu – da können die Reifen schon mal durchdrehen oder quietschen. Aber in manchen Szenen machen quietschende Reifen so gar keinen Sinn – zum Beispiel auf dem geschotterten Feldweg.

Wir haben gelernt, dass Autos auch problemlos durch Hausdächer krachen können und sobald auf ein Auto geschossen wird – klar – explodiert es natürlich sofort! Dafür muss ein Film nicht mal in Hollywood produziert worden sein – auch im Tatort passiert das ab und zu.

🧔 Die Sache mit dem Bart

Gestrandet auf einer einsamen Insel oder das Raumschiff hatte eine Panne auf einem fremden Planeten. Was wir wohl nie erfahren werden ist, wie manche Männer in der Wildnis ihre Haare wirklich unter Kontrolle bringen.

Die Männer sind immer top rasiert, auch wenn sie schon Tage oder Wochen ohne Gepäckträger in der Wüste oder im Regenwald unterwegs waren!

😍 Liebe auf den Ersten Blick

Vorsicht, wem wir in der Bahn in die Augen schauen! Im Film ist es entweder der Mörder oder die Liebe unseres Lebens. Und wenn es mit dem Verlieben in der Bahn nicht gekappt hat, gibt es ja immer noch den Klassiker: Zwei Menschen, die sich zufällig anrempeln und vielleicht sogar noch einen Kaffee verschütten – die Basis für eine glückliche Beziehung.

💪🏽 Ungewöhnliche Kräfte

Gut, Spiderman hat seine Superkräfte, weil er von einer Spinne gebissen wurde, schon klar. Aber auch wir Peter und Petra Parkers können offensichtlich ungeahnte Kräfte entwickeln. Bei so mancher Szene heben wir dann doch eine Augenbraue und schauen etwas skeptisch.

Hi SWR3 🤩 auch immer wieder überraschend: Jeder (auch klassische Bürotypen mit null Muskeln) kann im Film ein riiiiesen Loch irgendwo graben mit ner Schaufel ... Wo ich nicht mal 'n Lavendel im Sommer einbuddeln kann ohne Schwielen und Rücken 🤣🥴

Snackautomaten sind übrigens auch immer kaputt und können nur durch einen starken Tritt oder einen gezielten Schlag benutzt werden.

🔥 Durchzechte Nacht mit One-Night-Stand

Eine Frau oder ein Mann trifft eine andere Frau oder einen anderen Mann und es funkt. Sie landen im Bett, haben eine wilde Nacht und wachen am nächsten Morgen auf – Frühstück scheint immer inklusive zu sein.

Hallo liebes SWR3 Team,

betrunken wachen Charaktere meistens in fremden Wohnungen auf und obendrauf gab es öfter noch einen One-Night-Stand, der zufällig gerade im aufgeknöpften Schlafanzughemd oder gleich ganz ohne aus der Dusche hüpft oder gerade das Frühstück macht.

💻 Hacker und Nerds können alles

Sie tragen Brillen, meistens ein blaues Hemd und sitzen immer vor einem Computer: Nerds können in Filmen alles. Und sie wissen auch wie jedes technische Gerät funktioniert – auf Anhieb! Mal eben bei einem Kaffee to go das Verteidigungsministerium hacken? Kein Problem. Während eines Anrufs direkt den genauen Standort eines Verdächtigen rausfinden? Nichts leichter als das, hier auch gleich seine Schuhgröße! Und wer mit dunklem Hoodie und Mini-Taschenlampe ein bisschen auf der Tastatur klappert, knackt einfach jedes Passwort.

Auch wichtig: Die magische Formel „Komm schon!“ , wenn die Datenübertragung bei 87 Prozent stehen bleibt. So klappt es, rechtzeitig wieder zu verschwinden, bevor der Sicherheitsdienst kommt.

🍸 Bestellungen in Restaurants und Bars

Die Charaktere in unseren Lieblingsfilmen sind meist viel zu beschäftigt, um zu essen und zu trinken. Es sei denn, sie haben gerade Liebeskummer, dann schaufeln Frauen Eis in sich rein und Männer versacken in Bars. Aber in vielen anderen Situationen bleibt keine Zeit für sowas:

Hi! Mir fällt immer auf, dass sich die Leute immer was zu trinken bestellen. Und dann sagen: „Ich muss dann mal los…“, und lassen die vollen Gläser zurück. Wer das dann wohl immer bezahlt?

👽 Aliens? Wir sind sicher!

Aliens greifen die Welt an? Ein Astreroid schlägt auf der Erde ein oder die Zombieapokalypse passiert? Keine Sorge: nur in Amerika! Stuttgart, Koblenz oder Freiburg sind sicher, Aliens greifen nur Los Angeles, New York oder Washington an.

🥞 Entspanntes Frühstück unter der Woche

So mancher ist im Alltag froh, wenn er oder sie sich morgen noch schnell einen Kaffee machen kann. Das Zeitmanagement in amerikanischen Filmen scheint besser:

In amerikanischen Filmen mit Familien haben die immer unendlich viel Zeit zum frühstücken. Es gibt frisch gepressten Orangensaft, Pfannkuchen, Eier. Die Eltern haben Zeit. Die Kinder haben Zeit … Das ist in jedem Film so – ich frage mich: Wieso haben die so viel Zeit zum frühstücken? Das ist mir bisher nie gelungen… liebe Grüße

Die Ausnahme sind Teenager: Die stürmen die Treppe runter und rufen: „Bin spät dran, muss los!“

🅿️ Die besten Parkplätze sind frei

Wer hat nicht schon mal verzweifelt einen Parkplatz gesucht und musste entweder minutenlang umherfahren oder kilometerweit laufen, um zum Ziel zu kommen? In Filmen niemand:

Egal ob Rushhour in New York City oder LA – es gibt immer eine Parkplatz vor der Tür

