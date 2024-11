Eine reife Banane mit Klebeband an die Wand packen: Dieses Kunstwerk – oder eher die Idee dafür – hat jetzt Millionen von Euro eingebracht. Wer die Kunst gekauft hat und was er damit vorhat.

Eine Banane kostet im Supermarkt nicht viel und Klebeband auch nicht. Hängt man beides zusammen bei einem Kunstevent an eine Wand, ändert sich das drastisch – zumindest ist das der Fall für das Werk „Comedian“ des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan. In New York wurde „Comedian“ jetzt für umgerechnet 5,9 Millionen Euro versteigert, wie das Auktionshaus Sotheby's auf X mitteilt.

#AuctionUpdate: Maurizio Cattelan’s iconoclastic 'Comedian' has captivated the world once again—this time in the #SothebysNewYork salesroom. The world’s most notorious banana just sold for $6.2M. #SothebysNOW pic.twitter.com/6bOSz0k5b0

Millionen für Banane und Klebeband: Wer hat die Kunst gekauft?

Den Zuschlag bekommen hat ein Sammler aus China, Justin Sun. Auf X verkündet er: „ Ich freue mich unglaublich mitteilen zu können, dass ich die Banane gekauft habe! “ Es sei nicht nur ein Kunstwerk, sondern „ ein kulturelles Phänomen, das die Welten der Kunst, der Memes und der Kryptowährungs-Community verbindet “.

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana🍌 !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C

Die Banane will er in den nächsten Tagen essen, um „ so ihren Platz sowohl in der Kunstgeschichte als auch in der Popkultur würdigen “. Für immer verschwunden ist das Kunstwerk dann aber nicht – alle zwei bis drei Tage muss die Banane ohnehin ausgetauscht werden, entweder weil sie braun oder eben gegessen wird. Die Anleitung, wie die Banane auszutauschen ist, hat der Käufer aus China zusammen mit einem Zertifikat über die Echtheit bekommen. Weil „Comedian“ immer wieder erneuert werden muss, hat Sun auch eher die Idee zum Kunstwerk gekauft.

Anneta Politi und Kemal Goga haben in der SWR3 Morningshow über weitere Obstsorten gesprochen, die sie so an die Wand kleben könnten. Hört selbst rein!

Nachrichten 21.11.2024 SWR3 Morningshow: Banane an die Wand kleben Dauer 0:41 min In New York ist eine Banane und Klebeband für fast sechs Millionen Euro versteigert worden. Die Installation ist vom italienischen Künstler Maurizio Cattelan - er hatte sein Werk mit dem Namen „Comedian“ vor fünf Jahren vorgestellt. Dabei wird einfach nur eine reife Banane mit Klebeband an die Wand geklebt. Seit Jahren muss das Obst alle zwei bis drei Tage ausgetauscht werden - nicht nur, weil es braun wird, sondern auch weil andere Künstler die Banane immer wieder gegessen haben. Der Käufer aus China hat deshalb auch eher die Idee gekauft - und bekommt ein Zertifikat über die Echtheit und eine Anleitung, wie die Banane auszutauschen ist. Anneta Politi und Kemal Goga haben in der SWR3 Morningshow über weitere Obstsorten gesprochen, die sie so an die Wand kleben könnten.

Banane und Klebeband um vielfachen Preis versteigert

Erstmals präsentiert hatte der italienische Künstler Cattelan seine Bananen-Installation im Jahr 2019 auf der Art Basel Miami Beach. Sein ursprünglich festgesetzter Preis: 120.000 Dollar, also knapp 114.000 Euro. Zur Auktion kam es damals nicht, weil ein amerikanischer Aktionskünstler die Banane von der Wand riss und aufaß. Einen ähnlichen Vorfall gab es ein paar Jahre später in einem Museum in Südkorea: Ein Kunststudent schnappte sich die Banane, schälte und aß sie, um die Schale dann wieder an die Wand zu kleben.

Banane und Klebeband: Ist das überhaupt Kunst?

Manche von euch fragen sich bei der Geschichte vielleicht nicht nur, warum jemand so viel Geld für eine Banane mit Klebeband ausgibt, sondern auch: Ist das Kunst oder kann das weg? Wenn ja, dann geht es euch ähnlich wie vielen anderen, die seit der ersten klebenden Banane darüber diskutieren. Als Catellan sein Werk „Comedian“ zum ersten Mal präsentierte, gab es viel Aufsehen, darunter Ungläubigkeit, Faszination und Empörung.