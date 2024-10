Das Deutsche Fußballmuseum hat sich eines der bedeutendsten Trikots der DFB-Geschichte gesichert. Das Dress von Andreas Brehme aus dem WM-Finale 1990 wurde zurückgeholt.

Es ist die 85. Minute im WM-Finale 1990, als Andreas Brehme zum Elfmeter antritt. Die Spannung im römischen Olympiastadion ist greifbar. Mit ruhigem Schritt läuft der Mann mit der Nummer drei auf dem Trikot an und schießt präzise ins rechte Eck – Tor! Der argentinische Torhüter Goycochea springt in die falsche Richtung. Deutschland führt 1:0 und der Treffer wird die deutsche Mannschaft zum Weltmeister krönen.

Trikot von Brehme kommt ins Deutsche Fußballmuseum

Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an dieses geschichtsträchtige Spiel. Jetzt kommt ein besonderes Andenken an diesen Moment zurück nach Deutschland. Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund hat das Trikot von Andreas Brehme mit der Rückennummer 3 aus dem Endspiel gegen Argentinien gekauft. Das Shirt ist bereits am Dienstag aus Argentinien zurückgeführt worden.

Brehmes WM-Trikot von argentinischem Sammler gekauft

SWR3 Moderator Volker Janitz hat mit Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums, gesprochen und ihn über das besondere Trikot ausgefragt. Wie viel das Shirt gekostet hat, hat Neukirchner leider nicht verraten – mit dem Sammler wurde Stillschweigen vereinbart. Dafür hat er erklärt, wie das Museum an das Trikot gekommen ist.

Das Deutsche Fußballmuseum würde Auktionen und die Sammlerszene von Trikots weltweit beobachten. In Argentinien seien sie schließlich fündig geworden. Der Sammler Yael Rodriguez habe das Trikot nach langer Recherche gefunden und das Deutsche Fußballmuseum konnte es ihm schließlich abkaufen, so Neukirchner.

Was nach dem Spiel mit dem Trikot von Brehme passierte, könnt ihr euch hier anhören. Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums, erzählt es euch:

Brehmes WM-Trikot von 1990: So könnt ihr es sehen

Das Trikot soll in den Herbstferien in Nordrhein-Westfalen (12.–27. Oktober) kurzzeitig in einer Sondervitrine zu sehen sein. Ab dem kommenden Jahr wird es in einer Dauerausstellung zu sehen sein.