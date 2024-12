Bei Lebensmitteltests von Dubai-Schokolade wurden Verunreinigungen und falsche Zutaten entdeckt. Soll man die angesagten Tafeln jetzt nicht mehr kaufen? Was sind die Alternativen?

Lebensmittelkontrolleure in Baden-Württemberg haben in Dubai-Schokolade aus dem Ausland einige Stoffe gefunden, die nicht in Schokolade gehören. In allen acht Proben waren Verunreinigungen, Farbstoffe, Allergene und Fremdfett. Die Proben kamen unter anderem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei.

Die fünf Proben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten enthielten dagegen Fremdfett (Palmöl) statt echter Schokolade: ein klarer Fall von Verbrauchertäuschung.

Bei den Stichproben seien in einer Probe mit Pistazienfüllung hohe Anteile an Schimmelpilzgiften festgestellt worden, sagte Hauk. Das hat die Prüfer dazu veranlasst, die Test der Dubai-Schokolade auszuweiten. Dabei soll vor allem Schokolade aus dem Ausland, aber auch von deutschen Herstellern, kleineren Confiserien getestet werden. Außerdem wollen die Kontrolleure Pistaziencreme aus dem Großhandel unter die Lupe nehmen.

Was bedeutet der Test der Dubai-Schokolade für die Verbraucher?

Gerade kurz vor Weihnachten kommt da die Frage auf, ob man besser keine Dubai-Schokolade mehr kaufen oder sogar verschenken sollte. Wichtig ist, dass die Stichproben sich nicht verallgemeinern lassen. Man könne aus den Tests noch keinen Trend ablesen, sagte Hauk. Das heißt, nicht alle Sorten Dubai-Schokolade müssen bedenklich sein.

Wer Allergien hat, sollte aber vorsichtig sein. In einigen Schokoladen wurde Sesam gefunden, der nicht auf der Packung angegeben war. Das kann für Allergiker gesundheitliche Folgen haben.

Regionale Confiserien bieten auch Dubai-Schokolade an

Die getesteten Produkte kamen alle aus dem Ausland. Aber auch in Deutschland wird Dubai-Schokolade hergestellt. Viele kleinere Konditoreien oder Chocolaterien haben in den letzten Monaten ihre eigene Kreation auf den Markt gebracht. Die sollte, wenn sie in Deutschland hergestellt und verkauft wird, auch den deutschen Standards entsprechen. Außerdem könnt ihr im Laden direkt nach den Inhaltsstoffen fragen.

Dubai-Schokolade selber machen!

Eine weitere Option ist: selber machen! Das Internet ist voll mit Rezepten für Dubai-Schokolade , -Pralinen oder andere Leckereien nach Dubai-Art . Da könnt ihr die Zutaten selbst aussuchen und kombinieren. Und dazu kommt noch die gute Nachricht: Die ersten Untersuchungen von Pistaziencremes aus dem Großhandel auf Schimmelpilzgifte waren bisher unauffällig.

Ihr müsst auch keine Schokolade machen, hier gibt es noch ein paar Tipps für Dubai-Kreationen: