Die Gondel war am Vormittag im Skigebiet Hochoetz im Tiroler Ötztal abgestürzt. Der Grund dafür ist offenbar ein umgestürzter Baum. Was ist passiert?

Vier Menschen wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Am späten Dienstagmittag wurden sie von der Bergrettung und Helfern geborgen. Woher die Verunglückten stammen, ist momentan noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher.

Wir wissen nur, dass es sich um einen Vater, dessen Sohn und Tochter sowie einen Onkel handelt. Es dürfte also eine Familie sein. Wo sie herkommen, wissen wir bislang nicht.

Laut Polizei war ein 49-jähriger Mann mit seiner 19-jährigen Tochter und seinem 20 Jahre alten Sohn mit der Seilbahn zur Piste unterwegs. Dabei war auch der 46 Jahre alte Bruder des Vaters. Der 49-jährige Vater wurde nach Angaben der Behörden besonders schwer verletzt.

Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser nach Zams und Innsbruck gebracht. Eine Person befindet sich laut Klinik Innsbruck in kritischem Zustand.

Weitere Verletzte melden sich – auch Ehepaar aus Deutschland

Nach der Bergung der Schwerverletzten meldeten sich bei der Polizei drei weitere Personen aus anderen Gondeln, das berichtet der ORF.

Dabei ist auch ein deutsches Ehepaar im Alter von 58 und 62 Jahren, das in der Gondel vor der abgestürzten Kabine saß und ebenfalls verletzt worden war. Das Paar stehe noch unter Schock und habe bisher keine näheren Angaben gemacht, hieß es.

Warum ist die Gondel der Acherkogelbahn abgestürzt?

Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein umgestürzter Baum auf das Tragseil der Gondel gefallen. Daraufhin sei die Gondel um kurz nach 10 Uhr am Dienstagmorgen abgestürzt. Es handele sich offenbar nicht um einen technischen Defekt, sagte die Polizei. Möglicherweise hätten die Äste genau die Stelle getroffen, an der die Kabine an dem Seil befestigt war, so ein Polizeisprecher. Die genauen Untersuchungen dazu liefen aber noch.

Die Gondel dürfte aus etwa sieben Meter Höhe abgestürzt sein.

Nachrichten 9.1.2024 Gondel-Absturz in Tirol, vier Schwerverletzte geborgen

Acherkogelbahn nach Absturz außer Betrieb

Die Acherkogelbahn wurde vorübergehend außer Betrieb genommen. Alle anderen Skifahrer hätten die Gondeln sicher in der Tal- oder Bergstation verlassen können, sagte eine Sprecherin der Polizei in Innsbruck am Dienstag. „Die Gondeln wurden leer gefahren und danach der Betrieb eingestellt.“

Das Ötztal zählt zu den prominentesten Skigebieten in den Alpen. Die Bahn aus dem Jahr 2000 ist eine Zubringerbahn ins Skigebiet. Sie ist rund 2.800 Meter lang und überwindet 1.200 Höhenmeter: