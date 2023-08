In Graz ist ein Räuber mit seinem Vorhaben an der Kassiererin und ihrem Chef gescheitert, die ihn völlig unbeeindruckt abwiesen. Das Video geht viral, der Laden bekommt sogar lustige Rezensionen für das coole Verhalten.

Ist die Knarre echt? Oder nur eine Spielzeugpistole? Und wenn es eine echte Waffe ist – würde der Typ, der den Laden überfallen will, sie benutzen, wenn die Mitarbeiter nicht das tun, was er sagt? Alles schwer zu beurteilen, vor allem in einer Stresssituation, wie sie ein Raubüberfall nun einmal ist. In Österreich lief das jetzt aber ganz anders.

Überfall? Grazer Trafikanten bleiben cool

Ein Mann betritt gegen – bitte aufpassen, die Uhrzeit wird noch wichtig! – 18 Uhr eine Trafik im österreichischen Graz. Eine Trafik ist eine Art Kiosk. Laut Polizei täuscht er die Aufgabe eines Wettscheins vor, legt dann einen Beutel auf den Tresen und bedroht die Mitarbeiterin mit einer Pistole.

„ Ich will das Geld haben “, sagt er mit ruhiger Stimme, wie in einem Video einer Überwachungskamera zu sehen ist, das die Polizei veröffentlicht hat. Auf Nachfrage der Kassiererin muss er seine Forderung noch einmal wiederholen.

„ Jo, genau “, erwidert die Angestellte und bleibt offenbar seelenruhig. „ Chef, des is a Überfall “, lässt sie ihren Vorgesetzten wissen. Der mit Baseballkappe, Sonnenbrille und FFP2-Maske getarnte Räuber richtet sein Begehr noch einmal an beide. Die müssen ihn aber enttäuschen: Das Kassensystem lasse sich nach 18 Uhr nicht mehr öffnen.

Um Sechse ist Schluss. (...) Hättst miassn a Stund fria kemman. Des is leider so.

Der Räuber fragt ungläubig nach. Das Trafik-Personal versichert ihm, dass das die Wahrheit sei. Dann zieht er offensichtlich frustriert von dannen, kommt aber noch einmal zurück: „ Aber ihr verarscht mich ned, oder? “ Wieder erklären Trafik-Besitzer Marco Koller und seine Mitarbeiterin dem Mann, dass das automatisch ginge mit der Kasse.

Hier siehst du das Video der Überwachungskamera, das die Landespolizeidirektion Steiermark veröffentlicht hat:

„Kassaschluss“ war erfunden

Der Täter ist längst über alle Berge – jetzt kann Trafik-Besitzer Koller es ja sagen: Das mit dem „ Kassaschluss “ war ausgedacht. Also „ Schmäh “, wie der Österreicher sagt. Im Interview mit dem Standard verrät er:

Die Gitti [die Trafik-Mitarbeiterin; Anm. d. Red.] hat von sich aus gesagt, die Kassa geht nicht auf, und ich habe im selben Moment auf die Uhr geschaut. Da war es gerade Punkt 18 Uhr und ich habe mir gedacht: Das probiere ich jetzt.

Koller hat das Geschäft nach eigener Aussage erst Anfang August übernommen. „ Es ist schon klar, dass so etwas in einer Trafik immer vorkommen kann, aber gleich nach einer Woche hätte ich nicht damit gerechnet. “

Auch wenn das Video und die Reaktion der Trafikanten witzig ist – so lustig läuft natürlich nicht jeder Raubüberfall ab. Wir erinnern uns an den Überfall mit Geiselnahme in einer Karlsruher Apotheke, der die Region erschüttert hat. Wie also können sowohl Inhaber als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel am besten reagieren, wenn es ernst wird?

Tipps von der Polizei-Beratung Geh kein Risiko ein und bring dich nicht in Lebensgefahr, zum Beispiel durch Gegenwehr oder Hilferufe

ein und bring dich nicht in Lebensgefahr, zum Beispiel durch Gegenwehr oder Hilferufe Hör genau zu und befolge Anweisungen

Erkläre mit ruhiger Stimme , was du tust; halte die Hände dabei für den Täter sichtbar; gib das Geld sofort heraus

, was du tust; halte die dabei für den Täter sichtbar; gib das heraus Löse einen stillen Alarm erst aus, wenn es gefahrlos möglich ist

erst aus, wenn es gefahrlos möglich ist Löse einen lauten Alarm nur aus, wenn niemand bedroht ist

nur aus, wenn niemand bedroht ist Präge dir persönliche Merkmale des Täters ein; konzentriere dich bei mehreren Tätern auf eine Person

ein; konzentriere dich bei mehreren Tätern auf eine Person Lass dir nichts anmerken, falls du einen Täter erkannt hast Mehr Tipps zum Verhalten während eines Raubüberfalls, aber auch zur Prävention und Nachsorge gibt es auf der Website der Polizei-Beratung.

Wenn der Kassenschluss zum Endgegner wird: Video geht viral

Das Überwachungsvideo aus der Trafik geht derzeit viral. Manche Österreicher wollen in dem Vorfall ein Kabarett sehen, das ganz genau zeigt, wie ihr Land tickt.

Man fragt ja immer was die 🇦🇹 Kultur so auszeichnet. Es ist der sogenannte Schmäh! Das ist so tief verwurzelt dass selbst "Überfalle" zum Kabarett werden.

Überfall in Österreich. Auftritt Räuber. - Geld, Geld- Was wollen’s?- Des gonze Geld.- des geht ned. Um sechse is Schluss. Des is die Registrierkassa. Es duat ma lad.Abgang Räuber pic.twitter.com/CS0xqMVAir

no context austrians pic.twitter.com/tbdUIIIfUe

Die Trafik glänzt seit dem Überfallversuch auch bei den Google-Rezensionen:

Überfälle sind nach Kassaschluss leider nicht möglich, sonst passt aber alles!

Selbst wenn sie überfallen werden superfreundlich :D

Sehr freundliches und hilfsbereites Personal. Wichtiger Tipp vom Inhaber: Überfälle rechtzeitig einplanen – ab 18:00 ist leider Kassaschluss.

Einbruch nach 18:00 vermeiden, Inhaber würde aber auch aus eigener Tasche zahlen, wenn man hartnäckig bleibt (ist mir so vorgekommen). Auf jeden Fall sehr zuvorkommende und freundliche Bedienung.

Kassa geht nach 18:00 leider net mehr auf. Überfälle daher auf jeden Fall vor 18 Uhr einplanen. Freundliches Personal. Liagt dich auch net an.

