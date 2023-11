per E-Mail teilen

Was wäre Halloween ohne Heidi Klums legendäre Halloween-Party und ihre legendären Kostüme? Dieses Jahr brauchte sie dafür gleich mehrere Personen...

Manche nennen sie „Queen of Halloween“ und dieses Mal ist der Titel wohl mehr als berechtigt. Model Heidi Klum feierte wie jedes Jahr ihre große Halloween-Party und ging als Pfau. Aber damit nicht genug: Für ihr aufwendiges Kostüm benötigte sie zehn schillernde Helfer.

Heidi Klum als schillernder Pfau mit zehn Helfern

Umgeben von zehn Akrobaten des Cirque du Soleil posierte sie am Dienstagabend in New York. Dabei balancierte Heidi auf einem der Performer, während sich die anderen Künstler wie ein Pfau, der seine Schwanzfedern spreizt, aufstellten. Heidi selbst trug dabei „nur“ einen blauen Samtanzug und aufwendigen Kopfschmuck.

Ein Pfauen-Ei hatte das Supermodel auch dabei. Darin steckte niemand anderes als ihr Ehemann Tom Kaulitz. Der hatte allerdings nur ein spärliches kleines Loch in der Schale, um von dem Treiben um ihn herum etwas mitzubekommen.

Heidi Klum (l) und Ehemann Tom Kaulitz kommen zu ihrer 22. jährlichen Halloween-Party im Marquee. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Invision/AP | Evan Agostini

Heidi Klum als Pfau: Fans rätseln den ganzen Tag

Den ganzen Tag über konnten Fans die Verwandlungsaktion auf Instagram und auf Amazon-Live verfolgen. Dabei ließ Heidi zunächst offen, ob sie als Alien, Eidechse oder Gürteltier gehen wird.

Erste Ausschnitte von der Verwandlung von Heidi Klum: Geht sie als Alien?

Oder als bunte Eidechse?

Erst als Klum mit gelber Schnabelmaske, Kopffedern und ihrem „Gefieder“ auf der Party erschien, war ihre Verkleidung zu erkennen:

Heidi Klum als schillernder Pfau: Viele, viele Stunden Arbeit

Ihre eigene Verwandlung habe nur knapp sechs Stunden gedauert, sagte Heidi Klum auf dem roten Teppich der Sendung Entertainment Tonight. Ihr Team teilte aber mit, dass die einstudierte Show mit dem berühmten kanadischen Zirkus Cirque du Soleil knapp 2.000 Arbeitsstunden über die vergangenen Monate gekostet hätte.

Seit dem Jahr 2000 richtet Heidi Klum, nur unterbrochen durch die Corona-Pandemie, ihre Halloween-Party aus. Dabei ist sie bekannt für ihre extravaganten Kostüme. Vergangenes Jahr etwa ging sie als Riesenwurm.

