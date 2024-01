per E-Mail teilen

Das neue SWR3 Morningshow Team mit Constantin Zöller und Rebekka de Buhr hat mit Topmodel Heidi Klum darüber gesprochen, wie sie gesünder in das Jahr 2024 starten will.

Heidi Klums Neujahrs-Vorsatz: Weniger Kaffee

Supermodel Heidi Klum ist anscheinend ein richtiger Kaffee-Junkie. Dabei tut ihr so viel Koffein einfach nicht gut. Das hat sie im SWR3-Interview verraten.

Ich bin eh schon ein kleiner Firecracker und rede super schnell und mit dem Kaffee geht das alles noch viel schneller.

Weniger Kaffee würde den meisten Menschen wahrscheinlich auch guttun. Vor allem, weil Kaffee mit der Zeit seine Wirkung verliert. Woran das liegt und wie wir uns den Kaffee-Kick zurückholen können, lest ihr hier:

Heidi Klum macht Tanzkurs mit Ehemann Tom Kaulitz

Das Topmodel will zwar weniger Kaffee trinken, um ein bisschen runterzukommen, aber sich gleichzeitig auch mehr bewegen: Sie will tanzen! Sie belegt jetzt jeden Samstag einen Tanzkurs mit Ehemann Tom Kaulitz. Die beiden wollen alle Standardtänze von Rumba, über Cha-Cha-Cha bis hin zu Salsa lernen. Hauptgrund für dieses Vorhaben: Tom hat als Schüler nie einen Tanzkurs gemacht. Heidi hat dagegen die meisten Tänze schon in jungen Jahren gelernt.

... Aber wir wollen zusammen gerne mehr das Tanzbein schwingen können. Deswegen freue ich mich darauf, dass wir dieses Jahr diese Tänze alle lernen.

Heidi Klum macht es im Grunde genau richtig. Dadurch, dass sie jede Woche einmal zum Tanzkurs geht, hat sie sich eine feste Routine gesetzt. Wobei es einem Topmodel vermutlich nicht schwerfallen sollte, sportliche Routinen einzubauen. 😉 Wie auch ihr das schaffen könnt und welche Übungen für Viel-Sitzer besonders effektiv sind, lest ihr hier:

Heidi Klums Tipp für die neuen Morningshow-Moderatoren

Die SWR3-Moderatoren Constantin Zöller und Rebekka de Buhr haben im Interview natürlich ihre Chance genutzt und nach einem guten Rat für ihren Start in die SWR3 Morningshow gefragt. Und natürlich hat die selbsternannte Modelmama eine Weisheit auf Lager, die zugegeben nicht sehr originell, aber immerhin nett gemeint ist.

Ich glaube, man muss Spaß haben in dem, was man tut.

Noch mehr Power-Sprüche, die es vielleicht schaffen, euch fürs neue Jahr zu motivieren, gibt es hier — im Zweifel als Vorlage für ein neues Wandtattoo. 😉