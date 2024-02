Ist das wirklich der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn beim Karneval in Düsseldorf? Ein Doppelgänger geht mit seinem „Kostüm“ viral. Hier gibt's das Video.

Als was gehst du zu Fasching? Eine beliebte Frage in der fünften Jahreszeit kurz bevor es zum großen Showdown mit all den Umzügen, Partys und Trärä geht. Eine Frage, die man dann AN besagten Umzügen, Partys und Trärä nicht hören möchte: Als wer oder was bist du verkleidet? Man hat sich doch solche Mühe gegeben!

Was ist in der fünften Jahreszeit im Kostüm erlaubt, was nicht?

Doppelgänger im „Kostüm“ als Jens Spahn beim Düsseldorfer Karneval

Einer, dem diese Frage garantiert nicht gestellt wird, ist Jens Spahn. Äh. Mirco Budde. Der geht nämlich unverkennbar als eine Person der jüngeren Zeitgeschichte: eben als unser Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn. Allerdings ist die Verkleidung so gut, dass man ihm wirklich abkauft, der Echte zu sein. Und wenn der dann geschäftig durch die Düsseldorfer Innenstadt läuft – in Anzug mit Krawatte, Brille und Aktenkoffer –, dann wundern sich Umstehende schon, was Karl Lauterbachs Vorgänger da so treibt.

Nur dass der Koffer die riesige Aufschrift „Maskendeals“ trägt und daraus Euro-Scheine herausquillen, lässt einen dann doch skeptisch werden. Oder dass er einem so unverhohlen mit der Bierflasche in der Bahn zuprostet.

Für den authentischen Auftritt hat sich Mirco Autogrammkarten drucken lassen und im CDU-Onlineshop Schokoladentäfelchen mit dem Parteilogo zum Verteilen bestellt. Das ihn enttarnende „nicht“ vor dem Namen auf der Autogrammkarte ist wohl klein genug, dass es angeheiterte Jecken schon gar nicht mehr wahrnehmen. Mirco Budde

Wer ist der Düsseldorfer Doppelgänger von Jens Spahn?

Mirco ist 25 – und damit 18 Jahre jünger als der echte Jens Spahn – und Menschen sagen ihm etwa zehnmal pro Woche, dass er aussehe wie der ehemalige Gesundheitsminister, übrigens auch ohne Düsseldorfer Karneval. Das verrät der unechte Spahn Moderatorin Sabrina Kemmer in SWR3 PUSH.

Ich wurde so oft darauf angesprochen, dann hab ich gesagt: Komm, dann machst du 'n Kostüm daraus.

Als Mirco dann als Spahn kostümiert beim Düsseldorfer Karneval auftauchte, seien die Leute teilweise am Boden gelegen vor Lachen: „ Ich bekomme wirklich nur ganz viel Liebe und ganz großartige Kommentare und ganz, ganz viel positives Feedback. “ Nachdem das Video der Tiktok-Userin Josephine Lorig viral gegangen war, hat der Hype um den Doppelgänger noch einmal zugelegt.

Nachrichten 14.2.2024 Spahn-Doppelgänger Mirco: „Konnte keinen Meter gehen, ohne angesprochen zu werden“ Dauer 2:56 min Ein Video von Mirco geht bei Toktok viral.

Es ist wirklich das Schönste, was es gibt, dass die Leute sich so darüber freuen und die Leute mit so einer Kleinigkeit so glücklich zu machen. Und ich bekomme auch Nachrichten: ‚In meiner Welt bist du der Held des Karneval.‘

Bislang noch keine Reaktion vom echten Jens Spahn