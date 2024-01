Heftige Erdstöße im Westen Japans: Die Tsunami-Warnung fiel dieses Mal so intensiv aus wie zuletzt bei der Katastrophe von Fukushima im Jahr 2011.

Nach der Serie starker Erdbeben an der Westküste Japans am Neujahrstag stieg die Zahl der Todesopfer nach Behördenangaben von Freitag (5. Januar) auf 94. Besonders betroffen ist die Präfektur Ishikawa mit der Hafenstadt Wajima auf der Halbinsel Noto. Dort hatte ein riesiger Brand viele Häuser zerstört. Noch immer werden viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Insgesamt gelten noch über 200 Personen als vermisst.

Rescue workers continue to search for survivors of Monday's devastating earthquake along the Sea of Japan coast. Their efforts are being hampered by ongoing tremors.https://t.co/j0c5YhzzeR

Japan: Tsunami-Warnung aufgehoben

Nach der heftigen Erdbeben-Serie im Zentrum Japans hat das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum hinsichtlich gefährlicher Flutwellen weitgehend Entwarnung gegeben. „ Die Tsunami-Bedrohung ist nun weitgehend vorbei “, teilte das im US-Bundesstaat Hawaii ansässige Warnzentrum am Montagmittag unserer Zeit mit.

In diesem Tagesschau-Video vom 1. Januar sieht man, wie die Erde bebte:

Zuvor waren einige Küstengebiete von gut einem Meter hohen Flutwellen getroffen worden. Für die Halbinsel Noto hatte die japanische Meteorologiebehörde vor einer bis zu fünf Meter hohen Tsunami-Welle gewarnt.

Hier der Bericht von ARD-Korrespondentin Charlotte Horn vom Montagmorgen:

Nachrichten 1.1.2024 Japan: Warnung vor fünf Meter hohen Tsunami-Wellen Dauer 2:48 min Ein Erdbeben in Japan bedroht die Westküste des Landes.

Erdbeben in Japan: eingestürzte und brennende Häuser

Die Erschütterungen durch die Erdbeben brachten selbst in der Hauptstadt Tokio Häuser zum Wanken, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Das genaue Ausmaß der Schäden durch die Naturkatastrophe war zunächst unklar. Auf Fotos der Zeitung Yomiuri Shimbun aus Wajima in der Präfektur Ishikawa waren ein teilweise eingestürztes Haus und tiefe Risse in Straßen zu sehen.

In Wajima gerieten rund 100 Häuser und Geschäfte in Brand, wie örtliche Medien berichteten. Im Online-Netzwerk X wurde ein Video veröffentlicht, das eine Reihe umgestürzter Holzhäuser zeigt. Eine Stimme kommentiert: „ Das ist der Bezirk Matsunami auf Noto. Wir befinden uns in einer schrecklichen Lage. Bitte kommen Sie und helfen Sie uns. “

A massive earthquake has struck Ishikawa Prefecture, central Japan. A tsunami warning has been issued for Niigata, Toyama, Ishikawa prefectures of the Japan Sea side of the country. People in these area must evacuate immediately.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/hl9ERDhF8C

Schwerstes Beben hatte Stärke von 7,6

Eine ganze Serie schwerer Beben hatte am Neujahrstag die Region Noto in der Präfektur Ishikawa erschüttert. Die japanische Meteorologiebehörde verzeichnete dort innerhalb von gut anderthalb Stunden insgesamt 21 Erdbeben mit einer Stärke von über 4,0. Bis Donnerstagmorgen unserer Zeit wurden rund 150 Nachbeben registriert.

Das schwerste Beben ereignete sich den Angaben zufolge gegen 16:10 Uhr (Ortszeit, 8:10 Uhr unserer Zeit) am Montag und hatte der Behörde zufolge eine Stärke von 7,6. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,5 an. Die Bewohner der betroffenen Gebiete wurden daraufhin in japanischen Rundfunksendern eindringlich aufgerufen, sich sofort in höher gelegenen Gebieten in Sicherheit zu bringen.

1 Januari 2024 Ishikawa, Japanaku masih dikasih kesempatan hidup 😭 pic.twitter.com/HXHIazTB0T

Russland warnt vor Tsunami – und gibt dann Entwarnung

Auch Russland hatte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zunächst Tsunami-Warnungen für die Städte Wladiwostok und Nachodka im Osten des Landes herausgegeben. Auch an der Westküste der russischen Insel Sachalin wurden Tsunamis befürchtet. Evakuierungen wurden aber nicht angeordnet. Gegen Montagmittag hieß es, die Behörden hielten die erwartete Tsunami-Welle nicht für lebensbedrohlich. Auch die beiden koreanischen Staaten gaben Warnungen heraus.

Nach Erdbeben in Neapel: Dieses Risiko steckt im Supervulkan

Regierungssprecher nach Beben in Japan: „Begeben Sie sich sofort in ein sicheres Gebiet“

In Japan hatte Regierungssprecher Yoshimasa Hayashi am Montagmorgen gesagt, die Atomkraftwerke in der Region hätten keine Unregelmäßigkeiten gemeldet. Dennoch sei es für die Menschen in den Küstengebieten wichtig, sich vor dem herannahenden Tsunami in Sicherheit zu bringen.

„ Jede Minute zählt. Bitte begeben Sie sich sofort in ein sicheres Gebiet “, sagte er. Laut NHK wurde bereits bestätigt, dass kleinere Tsunamiwellen die Küste erreichten. Berichte über größere Schäden lagen nicht vor. NHK berichtete, dass einige Strommasten umgestürzt seien und Straßen Risse aufwiesen.

Behörden in Japan warnen vor weiteren Beben

Die Behörden warnen auch vor neuen Erdstößen in den Präfekturen Ishikawa, Niigata, Nagano und Toyama. In den betroffenen Gebieten sei auch das Risiko von Feuersbrünsten und Erdrutschen erhöht.

Die Erdbeben sorgten in rund 33.500 Haushalten für einen Stromausfall. Es gab Straßensperrungen, Zugverbindungen wurden gestrichen. Japan liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten aufeinander stoßen. In diesem Gebiet kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Deswegen gelten in Japan strenge Bauvorschriften, regelmäßig finden Erdbeben-Übungen statt.

Erinnerung an die Katastrophe von Fukushima

Die Warnungen waren die schärfsten seit dem 11. März 2011. Damals war die japanische Ostküste von einem Erdbeben der Stärke 9,0 und einem Tsunami getroffen worden. Durch die Naturkatastrophe kamen rund 20.000 Menschen ums Leben.

Der Tsunami traf außerdem auf das Atomkraftwerk Fukushima und führte dort zu gewaltigen Explosionen und zur Kernschmelze in drei Reaktoren. Es war das weltweit schwerste Atomunglück seit dem GAU in Tschernobyl 1986.