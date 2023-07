per E-Mail teilen

Im Kreis Freudenstadt wurden mehrere Königspythons an einem Badesee gefunden. Mindestens eine Schlange ist noch irgendwo da draußen.

Über eine Blindschleiche in freier Natur würde man sich hierzulande vielleicht nicht so wundern – über Pythons schon. Die sind hier nämlich – Überraschung! – nicht heimisch. Eigentlich wohnen Königspythons in den Tropen West- und Zentralafrikas.

Tote Schlange an Empfinger Badesee

Der Kommandant der örtlichen Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am Samstagnachmittag zum Tälesee, einem Badesee bei Empfingen, gerufen. Dort sei eine tote Schlange gefunden worden. Nach der Beseitigung des Kadavers durch den Bauhof habe es am Sonntag erneut einen Alarm gegeben: Nun seien lebende Schlangen gesichtet worden.

Tälesee: Mindestens ein Königspython fehlt noch

Zusammen mit dem Tierschutzverein Horb und der Polizei konnten mehrere Königspythons eingefangen werden. Sie waren am Wasserrand im Schilf und an Bäumen. Insgesamt wurden sechs lebende und zwei tote Schlangen gefunden, so der Tierschutzverein. Die lebenden Tiere seien inzwischen bei Ehrenamtlichen untergebracht, wie der Verein dem SWR mitteilte. Die Tierschützer gehen von mindestens einer Schlange aus, die „ noch da draußen “ sei.

UPDATE : TIERE WERDEN NICHT VERMITTELT VORERST !! Profis sind nun involviert ❤️🙏🏻 und sie werden zeitnah Artgerecht...Posted by Tierschutzverein Horb e.V. on Sunday, July 9, 2023

Trotz Königspythons: Baden weiterhin erlaubt

Königspythons ernähren sich von Vögeln und kleinen Säugetieren wie Mäusen oder Ratten. Sie sind ungiftige Würgeschlangen und werden etwa zwei Meter lang.

Von den Schlangen gehe keine Gefahr aus, da die Tiere friedlich seien, teilt der Tierschutzverein mit. Der Tälesee wurde deshalb auch nicht gesperrt. Baden ist weiterhin erlaubt. Am Montag wurden lediglich Hinweisschilder platziert.

Sechs Königspythons am Tälesee in Empfingen gefunden

Tälesee: Suche nach dem Besitzer der Schlangen

Wer Hinweise zu verschwundenen Schlangen oder dem möglichen Besitzer der Tiere hat, soll sich an den Tierschutzverein Horb wenden: 0151-56268777.

Die Gemeinde Empfingen weist außerdem darauf hin, dass das Aussetzen von Schlangen eine Straftat und Tierquälerei sei, da die Schlangen auf tote Tiere als Mahlzeit angewiesen seien. Hinweise könnten deshalb auch an die Polizei Horb unter 07451-960 oder horb.prev@polizei.bwl.de gemeldet werden.