per E-Mail teilen

in Pocket speichern

In den österreichischen Alpen ist es zu einem dramatischen Lawinenunglück gekommen. Es hätte zwei Wanderern aus Baden-Württemberg fast das Leben gekostet.

Ein 49-jähriger Mann und sein 55-jähriger Begleiter hatten am Samstagvormittag den Gipfel des Piz Buin im österreichischen Vorarlberg im Visier, als es passierte. Beim Queren eines Hangs löste sich plötzlich ein Schneebrett, das die beiden Wanderer mit sich riss. Während der 55-jährige Mann Glück im Unglück hatte und sich aus eigener Kraft befreien konnte, wurde der 49-Jährige tief unter einer Schneedecke begraben.

Frau beobachtet das Unglück durch Zufall

Eine Augenzeugin, die durch Zufall den Lawinenabgang von einer Berghütte aus beobachtete, alarmierte sofort den Wirt – der setzte einen Notruf ab. Innerhalb von Minuten eilten sechs Ersthelfer zur Hilfe und begannen gemeinsam mit dem unverletzten Begleiter des Verschütteten mit der Suche.

Wettlauf gegen die Zeit: Helfer bergen verschütteten Wanderer

15 Minuten dauerte der Wettlauf gegen die Zeit – dann gelang es den Helfen, den bewusstlosen Wanderer aus den Schneemassen zu bergen. Der 49-Jährige konnte erfolgreich wiederbelebt werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Lawinengefahr in den Alpen: So könnt ihr euch schützen!

Auch in diesem Jahr häufen sich die Berichte über Lawinenunfälle. Nicht selten handeln Wanderer oder Skifahrer zu fahrlässig und bringen sich damit in Lebensgefahr. Wie ihr euch sicher in Ski-Gebieten verhaltet, dazu gibt es Tipps von Bernd Adler, Lawinenexperte der Bergwacht im Deutschen Roten Kreuz (DRK):

Unbedingt auf gekennzeichneten Pisten bleiben ➡️ Abseits der gekennzeichneten Pisten besteht grundsätzlich immer Lawinengefahr.

➡️ Abseits der gekennzeichneten Pisten besteht grundsätzlich immer Lawinengefahr. Gefahrenstufe beachten und Wetter beobachten ➡️ Checkt vor eurem Ausflug die Europäische Lawinengefahrenskala.

➡️ Checkt vor eurem Ausflug die Europäische Lawinengefahrenskala. Touren unbedingt planen ➡️ Eine Ausrüstung mit Lawinenverschütteten- Suchgerät (LVS), Lawinenschaufel sowie einer Sonde kann Leben retten.

➡️ Eine Ausrüstung mit Lawinenverschütteten- Suchgerät (LVS), Lawinenschaufel sowie einer Sonde kann Leben retten. Alarmzeichen beachten ➡️ Das können beispielsweise laute „Wumm“-Geräusche, plötzliche Risse in der Schneedecke oder kritische Mengen an Neuschnee sein, kehrt dann sofort um!

➡️ Das können beispielsweise laute „Wumm“-Geräusche, plötzliche Risse in der Schneedecke oder kritische Mengen an Neuschnee sein, kehrt dann sofort um! Verhalten im Gelände ➡️ Befahrt steile Hänge einzeln, achtet auf Abstände und meidet felsdurchsetztes Gelände.

Person verschüttet: Das solltet ihr tun

Sollten trotzdem Personen bei einem Lawinenabgang verschüttet worden sein, setzt einen Notruf ab und checkt eure eigene Sicherheit. Danach könnt ihr – wenn möglich – an dem Punkt, an dem ihr die verschüttete Person zuletzt gesehen habt, mit der Suche starten. Sucht unterhalb dieses Punktes in Fließrichtung der Lawine.

Habt ihr die Person gefunden, lasst ihr bei Ortung die Sonde stecken und beginnt mit dem Ausgraben. Danach leitet ihr Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, bis die Rettungskräfte eintreffen.