Lawine bei Zermatt in der Schweiz: Drei Menschen sterben

In Zermatt in der Schweiz hat sich am Ostermontag eine Lawine gelöst und vier Menschen unter sich begraben. Drei Menschen konnten nur noch tot geborgen werden.

Experten hatten für das Osterwochenende vor großer Lawinengefahr gewarnt: Es galt die Warnstufe vier von fünf. Auch unter der Woche gibt es in den Bergen noch Warnungen vor abgehenden Schneemassen: Das Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung schätzt die Lawinengefahr in einigen Gebieten noch als groß ein. Riffelberg: Lawine reißt vier Menschen mit sich Für vier Wintersportler war die Warnung jedoch vergeblich. Sie wurden am Ostermontag gegen Nachmittag von einer niedergehenden Lawine mitgerissen. Auf Social Media sind Fotos und Videos der Schneemassen zu sehen: Beelden vd lawine neergang #Zermatt #Riffelberg📹 Bron; Pomona Media 🇨🇭 pic.twitter.com/dsRTEn40ZD Drei Menschen sterben bei Lawinenunglück Die Polizei teilte mit, dass drei der Wintersportler nur noch tot geborgen werden konnten. Eine weitere Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Über ihren Zustand machte die Polizei zunächst keine Angaben. Da jedoch keine Vermisstenmeldung vorliegt, geht die Polizei nicht von weiteren verschütteten Personen aus. Skigebiet Riffelberg: Lawine in Variantengebiet Das Unglück ereignete sich in einem Variantengebiet. In solchen Bereichen werden keine Pisten präpariert. Besonders erfahrene Wintersportler wollen in diesen Gebieten im Tiefschnee ihre Bahnen ziehen. Doch die Gefahr kann dementsprechend groß sein.