Magneten, T-Shirts oder Tassen sind als Souvenirs wohl zu langweilig. Jetzt gibt es: Luft vom Comer See in Italien. Die Idee ist aber nicht neu.

Eine schöne Urlaubserinnerung wünschen sich wohl die meisten Reisenden – aber abgestandene Luft? Das Kommunikationsunternehmen Italycomunica sagt: Sì, naturalmente!

Luft vom Comer See in Italien als Souvenir

Das Unternehmen presst Luft vom Comer See in Italien in Dosen und verkauft sie für fast 10 Euro pro Stück an Touris. Jede Dose enthält laut Herstellerwebsite 400ml reine Luft vom „ schönsten See der Welt “.

Millionen Menschen besuchen jedes Jahr den Lago di Como in der Lombardei. Auch für Filme, wie Casino Royale und House of Gucci, stand der See schon im Rampenlicht. Hollywood-Schauspieler George Clooney lebt hier.

Marketingspezialist Davide Abagnale von Italycomunica sagte in einem Interview mit CNN, er wolle das Flair des Ortes in einem Mitbringsel einfangen. Seine Motivation sei es, „ ein Souvenir zu schaffen, das leicht in einem Koffer für Touristen transportiert werden kann “ und „ etwas Originelles, Lustiges und sogar Provokatives “ ist, sagte Abagnale.

Bürgermeister von Como: Kauft lieber Seidentücher

Der Bürgermeister von Como, Alessandro Rapinese, feiert die Dose nicht so sehr. Er würde sich mehr darüber freuen, wenn Touristen andere Souvenirs kauften – zum Beispiel die in der Region berühmten Seidentücher. „ Als Bürgermeister einer der schönsten Städte Italiens ist es in Ordnung, wenn jemand etwas von unserer Luft mit nach Hause nehmen möchte, solange er auch schöne Erinnerungen an diese Gegend mitnimmt “, sagte Rapinese.

Luft in Dosen: Keine neue Idee