Die verstörenden Bilder um Fünfkämpferin Annika Schleu haben erste Konsequenzen: Ihre Trainerin wird von Olympia in Tokio ausgeschlossen. Über die Sportart ist eine heftige Debatte entbrannt.

Saint Boy sollte Annika Schleu zu Gold bei Olympia führen, sie liegt in Führung, doch alles läuft schief. Die Szenen, die sich auf dem Parcours abspielen, sind dramatisch. Schon zu Beginn will Saint Boy nicht richtig. Eine Mischung aus Entsetzen und Tränen sind auf Schleus Gesicht zu sehen. „ Hau mal richtig drauf! Hau drauf “, ruft Bundestrainerin Kim Raisner der Reiterin zu. Irgendwie bekommt Schleu es hin, dass Saint Boy losläuft. Die ersten paar Hindernisse nehmen Pferd und Reiterin noch. Doch dann verweigert das Pferd, zum ersten, zweiten, dritten und schließlich vierten Mal. Schleu ist raus, der Traum vom Olympia-Gold geplatzt. Doch das ist fast schon Nebensache. Denn alle können im TV sehen, welches Drama sich zwischen Tier und Mensch abspielt. Die Tränen bei Schleu fließen jetzt ungebremst.

ARD-Sportschau: Das Video vom dramatischen Parcours-Ritt auf Saint Boy

Saint Boy mit der Gerte geschlagen: Schleu und Raisner verteidigen sich

„ Wenn man das sieht, mag man denken, dass das immer so läuft. Die Erfolge, die wir sonst zwischendurch feiern, sprechen dagegen “, sagte Schleu zu ihrem Einsatz der Gerte, mit der sie Saint Boy mehrfach geschlagen hatte. „ Eigentlich sind wir Deutsche als gute und solide und auch einfühlsame Reiter bekannt .“

Auch Bundestrainerin Raisner hatte zu den Vorwürfen Stellung genommen: „ Ich hab gesagt, hau drauf. Aber sie hat das Pferd nicht gequält, in keinster Weise “, sagte Raisner dem Sport-Informations-Dienst. Es sei jetzt „ keine Quälerei “, betonte Raisner, „ dass man mal mit der Gerte hinten draufhaut. Sie hat dem Pferd nicht im Maul gerissen. Sie hatte keine scharfen Sporen dran. Pferde quälen sieht anders aus. “

Raisner von Olympischen Sommerspielen ausgeschlossen

Wegen ihres Verhaltens ist Raisner nun von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen worden. Das verkündete der Weltverband im Modernen Fünfkampf (UIPM) am Samstag, einen Tag nach den umstrittenen Szenen beim Finaltag der Frauen. Die Trainerin habe das Pferd anscheinend mit der Faust geschlagen, begründete der Verband den Beschluss.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass Raisner beim Männer-Wettbewerb am Samstag weder am Parcours noch am Abreiteplatz im Einsatz sein werde. Die Entscheidung sei nach einer Besprechung des Vorfalls mit Schleu, Raisner und der Sportdirektorin des Deutschen Verbands für Modernen Fünfkampf gemeinsam und einvernehmlich gewesen. Ob es weitere personelle Konsequenzen geben könne, ließ DOSB-Chef Alfons Hörmann zunächst offen.

Moderner Fünfkampf steht nun heftig in der Kritik

Der Reiz beim Modernen Fünfkampf ist: Die Athletinnen kennen die Pferde, mit denen sie dann über den Hindernis-Parcours gehen müssen, überhaupt nicht. Fünfkämpferinnen bekommen die Pferde zugelost. Dann haben sie nicht mehr als 20 Minuten Zeit, das Pferd zu reiten und kennenzulernen. Vor dem Parcours dürfen sie fünf Probesprünge machen, mehr nicht. Es ist eine Lotterie. Und Annika Schleu hatte wohl Pech. Saint Boy hatte schon vorher bei einer anderen Reiterin verweigert. Ein Tierarzt erklärte das Pferd dennoch für einsatzbereit, Schleu musste losreiten.

Die sichtlich überforderte Berlinerin hatte immer wieder verzweifelt mit der Gerte auf das verängstigte Pferd eingeschlagen. Das und die Worte der Trainerin sorgten für massive Kritik

In dieser Situation waren wir bisher noch nicht, so drastisch ist uns noch nicht vor Augen geführt worden, dass es tatsächlich ein Fehler im Reglement ist.

Das Netz kocht und spricht von Tierquälerei

„ Moderne Tierquälerei “ oder „ Kein Respekt vor dem Tier “ war wenige Minuten nach den ungewöhnlichen Szenen bei Twitter zu lesen. Sie habe schon „ diverse Hassnachrichten erhalten “, berichtete Schleu kurz nach dem Wettkampf. Die Tierrechtsorganisation Peta forderte die Suspendierung von Schleu und Raisner und sprach von „ Misshandlungen “.

Heute wurde bei den Olympischen Spielen erneut deutlich, dass #Pferdesport entgegen ständiger Behauptungen auf #Tierquälerei basiert: Während das Pferd #SaintBoy sich sichtbar wehrte, verlor die deutsche Reiterin #AnnikaSchleu die Fassung. 😠👇 https://t.co/ErXPxvOmHY

Müssen die Regeln im Modernen Fünfkampf geändert werden?

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) und der DOSB sehen das Problem vor allem beim Weltverband. „ Als Fachverband für den Pferdesport sehen wir die Reiterei im Modernen Fünfkampf kritisch “, sagte FN-Sportchef Dennis Peiler. „ Unser Verständnis der Reiterei liegt in der Partnerschaft zwischen Mensch und Pferd und nicht darin, das Pferd als Sportgerät zu betrachten. “ Das Reglement müsse so gestaltet sein, dass Reiter und Pferd geschützt würden.

Dieser Einschätzung schloss sich auch der DOSB an. „ Zahlreiche erkennbare Überforderungen von Pferd-Reiter-Kombinationen sollten für den internationalen Verband dringend Anlass dafür sein, das Regelwerk zu ändern “, hieß es in einer Stellungnahme. Es müsse so umgestaltet werden, „ dass es Pferd und Reiter schützt. Das Wohl der Tiere und faire Wettkampfbedingungen für die Athletinnen und Athleten müssen im Mittelpunkt stehen. “

Werth: Das hat mit Reitsport nichts zu tun

Noch deutlicher wird Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth: „Das hat mit Reitsport nichts zu tun, wie wir ihn betreiben und kennen “, sagte die erfolgreichste Reiterin der Welt. „ Das ganze System muss geändert werden. “ Das Pferd tue ihr leid, betonte die siebenmalige Olympiasiegerin. Die Tiere seien im Fünfkampf „ nur ein Transportmittel “. Ihr tue aber auch „ das Mädchen leid “, das Opfer des Systems ihrer Sportart sei, betonte Werth.