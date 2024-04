bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

So viele Balletttänzerinnen haben noch nie gleichzeitig auf den Zehenspitzen getanzt: In New York hat ein Tanzverein den Weltrekord gebrochen. Wir zeigen euch Videos!

Nervöses Getuschel, aufgeregtes Lachen und leuchtende Augen – so sehen die 353 Tänzerinnen aus, kurz bevor sie einen neuen Weltrekord aufstellen. Ihr Ziel: gleichzeitig en pointe tanzen. Im Ballett-Jargon bedeutet das: Alle gehen in speziellen Spitzenschuhen auf die Zehenspitzen. Die Schuhe sind besonders, weil sie eine feste Sohle haben und vorne mit zusammengepressten Schichten aus Papier, Stoff und Klebstoff „gepolstert“ sind. Das hilft bei dieser Art von Tanz. Wie aufgeregt die Tänzerinnen waren, seht ihr hier: Neuer Weltrekord im Ballett aufgestellt Die Sekunden werden runtergezählt, dann stehen alle Tänzerinnen in ihren weißen Ballettkleidern auf den Zehenspitzen und tänzeln eine Minute lang auf der Stelle. Währenddessen hallt Musik von Pjotr Tschaikowski durch das berühmte Plaza Hotel in Manhattan. Organisiert hat das der Tanzverein Youth America Grand Prix (YAGP). 1,88 Meter Größenunterschied Größter Mann trifft kleinste Frau der Welt Und die Bilder, die dabei entstanden sind, sehen ganz schön beeindruckend aus: Sein Schuh ist zum Beispiel fast so groß wie sie. Wir zeigen euch die Fotos! Bisheriger Rekord im Spitzentanz von 2019 Der letzte Rekord im Spitzentanz wurde 2019 aufgestellt: Damals hatten 306 Tänzerinnen und Tänzer gleichzeitig en pointe getanzt. Am Donnerstag hat der Tanzverein YAGP diesen Weltrekord eindeutig geknackt. Das bestätigte auch eine Vertreterin des Guinness-Buchs vor Ort: Unser Rekord heute heißt: die meisten Balletttänzerinnen, die gleichzeitig en pointe tanzen. Der Rekord, den es zu schlagen gilt, liegt bei 306. Euer Endergebnis ist 353 – herzlichen Glückwunsch! Bei diesen Worten bricht tosender Applaus und Jubel im Saal aus. Alle freuen sich – völlig zurecht! Hier könnt ihr den ganzen Tanz en pointe sehen – inklusive Verkündung des Weltrekords: Mehr Nachrichten gibt's bei uns jederzeit im Radio – schaltet ein! Musik, Nachrichten, Service & Comedy Jetzt das SWR3 Webradio einschalten! SWR3 hören von überall auf der Welt – mit unserem Webradio kein Problem. Einschalten, Spaß haben!