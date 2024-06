per E-Mail teilen

in Pocket speichern

In einigen Regionen in Rheinland-Pfalz gab es vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. Inzwischen hat sich die Situation etwas beruhigt.

Laut den Behörden waren in Rheinland-Pfalz in der Nacht zum Sonntag dutzende Einsatzkräfte unterwegs, unter anderem in den Landkreisen Mayen-Koblenz , Ahrweiler , Cochem-Zell sowie in der Stadt Koblenz .

, , sowie in der Stadt . Dort sind einige Keller vollgelaufen und Straßen wurden überspült, weil die große Regenmenge die Kanalisationen überlastet hatte. Das berichtet die integrierte Leitstelle Koblenz.

Auch die Landkreise Neuwied , Altenkirchen , Westerwald , Rhein-Lahn-Kreis , Mainz-Bingen , Alzey-Worms und das Stadtgebiet Mainz sind von den Folgen des Unwetters betroffen. Teilweise gab es umgestürzte Bäume, die von der Straße entfernt werden mussten.

, , , , , und das Stadtgebiet sind von den Folgen des Unwetters betroffen. Teilweise gab es umgestürzte Bäume, die von der Straße entfernt werden mussten. In Katzenelnbogen musste ein Zeltlager evakuiert werden. Die Betroffenen wurden in einer Turnhalle untergebracht.

RP: Wetterdienst warnte vor Gewitter, Hagel und Orkanböen

Bis zum frühen Sonntagmorgen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor heftigem Unwetter inklusive Gewitter, Hagel und bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden. Auch Orkanböen und Tornados waren möglich. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt – es kann aber weiterhin zu Starkregen kommen.

Abbruch beim SWR3 Open Air Rheinland-Pfalz in Mainz

Das SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz hat wegen der großen Unwettergefahr das Festival am Samstagabend um 20:30 Uhr abgebrochen. Der letzte Act war Alice Merton.

In Ludwigshafen wurde ein Konzert im Rahmen des Rheinuferfestes abgesagt.

wurde ein Konzert im Rahmen des Rheinuferfestes abgesagt. Das Stadtfest in Neunkirchen endete am Samstag schon um 18:30 Uhr.

endete am Samstag schon um 18:30 Uhr. EM-Fans sollten sich ständig über die lokale Wetterlage informieren, bevor sie zum Public Viewing gehen. Die Deutsche Nationalmannschaft spielte am Samstag gegen Dänemark im Achtelfinale der Fußball-EM.

Unter anderem in Koblenz und Trier wurden Public Viewings des Deutschland-Spiels abgesagt.

Auch in Baden-Württemberg kann es zu heftigen Regenfällen und Gewitter kommen:

Das kann sehr gefährlich werden, wenn man sich da im Freien aufhält.

Hier unsere Unwetterkarte für Rheinland-Pfalz:

So entwickelt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz

In der Nacht zum Sonntag verlagern sich die Gewitter laut Vorhersage in Richtung Nordosten. Begleitet werden sie demnach von teils extrem heftigem Starkregen und anfangs weiterhin schweren Sturm- und Orkanböen sowie Hagel. In der zweiten Nachthälfte ziehen sie dann nach Nordosten ab.

Das saarländische Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz warnt, dass durch den starken Regen besonders kleinere Gewässer ansteigen können. Dadurch kann es zu Hochwasser kommen.

Am Sonntag bleibe die Unwettergefahr in der ersten Tageshälfte örtlich noch bestehen, sagt der DWD. Es bleibt meist stark bewölkt und gebietsweise regnet es teils kräftig. Nachmittags zieht der Regen aber allmählich in Richtung Osten ab. Die Temperaturen erreichen 20 bis 24 Grad.