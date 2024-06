Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit heftigen Gewittern über Baden-Württemberg. Die Meteorologen erwarten Regenmengen von vereinzelt 80 Litern pro Quadratmeter.

Am Bodensee hat es bereits am Morgen angefangen: Dort ist an manchen Orten Land unter, viele Keller sind vollgelaufen. In Markdorf ist die Feuerwehr stark gefordert. Dort wird unter anderem ein überschwemmter Campingplatz evakuiert. Hier seht ihr die immer aktuelle Unwetterkarte für Baden-Württemberg:

Erste Hochwasserlagen am Bodensee

Und so sah es am frühen Morgen in Oberteuringen im Bodenseekreis aus:

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für Baden-Württemberg sind vor allem am Nachmittag schwere Unwetter zu erwarten, nicht nur am Bodensee. Im Tagesverlauf könne es vielerorts blitzen, donnern und sehr nass werden. Hier könnt ihr checken, wie es bei euch zu Hause aussieht:

Mittwochmorgen: Land unter bei Friedrichshafen am Bodensee. SWR Achill Tiwary

Lokal heftiger Starkregen mit bis zu 80 Litern pro Quadratmeter möglich

Ab dem Mittag breiten sich Gewitter auch in den restlichen Landesteilen aus: Die Rede ist von heftigem Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Außerdem kann es hageln und sehr stürmisch werden mit Böen um die 70 Kilometer pro Stunde.

Lokal sei auch extrem heftiger Starkregen möglich mit Regenmengen um die 60 Liter pro Quadratmeter, vereinzelt auch bis zu 80 Liter. Wo genau das passieren kann, ist leider noch nicht bekannt. Am besten, ihr behaltet immer unsere Karte oben im Blick.

Erst Anfang des Monats hatte es in Baden-Württemberg geschüttet, wie nur alle 50 bis 100 Jahre:

Hochwasser: Schaden beträgt nach erster Prognose zwei Milliarden Euro

Deutlich weniger Regen in Rheinland-Pfalz

Sehr viel gesitteter geht es laut DWD in Rheinland-Pfalz zu. Hier kann es vereinzelt Gewitter geben, aber mit deutlich niedrigeren Regenmengen. Zur Sicherheit hier unsere Karte für Rheinland-Pfalz: