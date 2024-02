Kommt ein Sauna-Boot angefahren ... Die zwei Leute, die mit ihrem E-Auto in den eiskalten Oslo-Fjord gestürzt sind, hatten wahnsinniges Glück.

Wer schon mal in Oslo war, kennt das: An der Hafenpromenade des Oslo-Fjords liegen eine ganze Reihe von schwimmenden Saunen zur Selbstbedienung. Beim Sightseeing in Norwegens Hauptstadt lässt sich damit so ganz nebenbei noch eine Runde Wellness einlegen – das nur als Hintergrund.

Die Rettung mit der schwimmenden Sauna im Oslo-Fjord

Genau so eine schwimmende Sauna hat zwei Leuten jetzt das Leben gerettet. Die beiden waren mit ihrem E-Auto ins Hafenbecken gestürzt. Wie die norwegische Zeitung Verdens Gang berichtet, gab es wohl Verwirrung wegen des Parkmodus. Der Fahrer sagte der Zeitung, er sei davon ausgegangen, dass sich der Tesla im Parkmodus befinde und habe dann aufs Gaspedal getreten.

Dann ist es ins Wasser gestürzt. Es war ein schreckliches Gefühl,

Tipps zur Ersten Hilfe: So handelst du richtig

Fahrer klettert aufs Dach, dann geht das Auto unter

Verdens Gang hat das Video von der Rettungsaktion mit der schwimmenden Sauna online gestellt. Darin ist zu sehen, wie wohl der Fahrer durch das Sonnendach auf das Auto klettert und sich dort hinkniet. Von der Seite kommt die schwimmende Sauna herangefahren. In der nächsten Video-Einstellung stehen die zwei geretteten Leute auf dem Sauna-Boot – während das Auto ziemlich schnell im Fjord untergeht. Die beiden Autoinsassen sind laut Medienberichten unverletzt. Die Polizei hatte zuvor gemeldet, dass sich keine weiteren Personen im Wasser befinden.

#Oslo #Oslo Brannvesenet har søkt rundt bilen, ingen indikatorer på at det er andre personer i vannet.