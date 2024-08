per E-Mail teilen

Mehrere Dutzend Menschen sind im Bus gerade auf dem Weg zu einem Stadtfest, als es zu dem Messerangriff kommt. Nach der Attacke nimmt die Polizei eine 32-jährige Frau fest – was ist bisher bekannt?

Bei dem Messerangriff sind mindestens sechs Menschen verletzt worden. Laut Dortmunder Polizei schweben drei von ihnen in Lebensgefahr. Die anderen konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Zu der Attacke soll es in einem Bus in Siegen (Nordrhein-Westfalen) gekommen sein. Der Bus war mit über 40 Fahrgästen auf dem Weg zum dortigen Stadtfest.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine 32-jährige Frau festgenommen. Sie soll für den Messerangriff verantwortlich sein.

Aktuelle Informationen zu einer Straftat in #Siegen:Am Freitagabend (30. August) gegen 19:40 Uhr verletzte eine Frau in Siegen Eiserfeld auf der Freiengründer Straße in einem Bus fünf Personen mit einem Messer.

Messerangriff in Siegen: Wohl kein Terroranschlag!

Was genau hinter dem Angriff steckt, ist noch nicht klar. „ Wir sichern Spuren am Tatort und befragen Zeugen “, sagte ein Polizeisprecher. Die 32-Jährige sei polizeibekannt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gebe es Hinweise darauf, dass die Frau eine psychische Erkrankung habe. Anhaltspunkte für einen Terroranschlag gebe es aktuell nicht, so die Polizei.

Mehr Infos zum aktuellen Stand hat Sebastian Döring:

Nachrichten 31.8.2024 Messerangriff auf dem Weg zu Siegener Stadtfest Dauer 0:40 min Sebastian Döring berichtet über den Messerangriff in einem Bus, der auf dem Weg zum Stadtfest in Siegen war.

Auf dem Weg zum Stadtfest: Busfahrer reagierte offenbar schnell

Ein Sprecher der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd hat der Siegener Zeitung gesagt, der Busfahrer habe geistesgegenwärtig reagiert. Er habe das Fahrzeug direkt nach dem ersten Tumult zum Stehen gebracht und alle Türen geöffnet. Das hätte den Fahrgästen eine schnelle Flucht aus dem Bus ermöglicht und vielleicht noch Schlimmeres verhindert. Dem Zeitungsbericht zufolge waren auch Kinder und Jugendliche in dem Bus.

Nach Messerangriff: Siegen will Stadtfest fortsetzen

Die Stadt Siegen möchte ihr Stadtfest am Samstag wie geplant fortsetzen. Bürgermeister Steffen Mues (CDU) hat in der Nacht mitgeteilt, das Jubiläum solle weiter gefeiert werden. Bei dieser Entscheidung stützen sich die Veranstalter nach Angaben der Stadt auf die „ polizeilichen Erkenntnisse der Lage “. Gleichzeitig hat sich Mues zur Tat geäußert und von „ absoluter Fassungslosigkeit “ gesprochen: „ Die offenbar verwirrte Einzeltäterin hat unfassbares Leid über völlig unbeteiligte Menschen gebracht, die in dem Bus unterwegs waren. “

