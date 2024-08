per E-Mail teilen

Wenn ihr heute Abend gegen 20:26 Uhr in den Himmel schaut, könnt ihr einen Vollmond sehen, den es SO ganz selten gibt!

Der 19. August 2024 ist mit Blick auf den Mond ein ganz besonderes Datum. Gleich mehrere Phänomene sind dann am Himmel zu beobachten, wenn der Mond ab 20.26 Uhr aufgegangen ist:

Supermond: Das kann der Vollmond am 19. August

Ein Supermond sieht größer und heller aus als andere Vollmonde. Das liegt daran, dass sich der Abstand zwischen Mond und Erde verändert. Da der Mond sich nicht auf einer Kreisbahn, sondern auf einer elliptischen Bahn um die Erde bewegt, kann der Abstand deutlich variieren – zwischen rund 360.000 und 405.000 Kilometern. Der Supermond ist also ein Vollmond in erdnaher Position.

Im Insta-Post des Fachportals „starwalk.space“ ist das Phänomen des Supermondes anhand von Grafiken erklärt:

Im vergangenen Jahr gab es schon mal einen dieser besonderen Supermonde. Hier einige Fotos von Formen und Farben des Mondes über SWR3Land!

Blauer Mond – vier Vollmonde pro Jahreszeit

Und dann gibt es am 19. August auch noch den Blauen Mond oder Blue Moon. Normalerweise hat jede Jahreszeit (definiert durch Sonnenwende und Tagundnachtgleiche) drei Monate und drei Vollmonde. Manchmal gibt es aber auch einen vierten Vollmond, den Blauen Mond – das ist jetzt im August 2024 der Fall. Nur alle 2,5 bis 3 Jahre gibt es so einen „zusätzlichen“ Vollmond in einer Jahreszeit.

Damit ihr für dieses Jahr nichts verpasst – hier die Himmelsereignisse, die 2024 noch anstehen:

Namen für den Vollmond im August: Erntemond, Störmond

Einen nicht ganz so wissenschaftlichen Hintergrund haben folgende Namen des Mondes: Erntemond heißt der Vollmond im August, weil er früher den Beginn der Erntesaison auf der Nordhalbkugel markiert hat.

Ein anderer traditioneller Name des Mondes im August ist Störmond. Er soll von den Native Americans stammen. Für viele Stämme, die um die Großen Seen lebten, war der August traditionell die Zeit zum Störfischen, daher der Name für diesen August-Vollmond.

Vollmond, Supermond, Blauer Mond - besondere Mondphänomene am Himmel IMAGO xGeoffreyxSwainex/xAvalonx 0801988789,

Auch im August: Perseiden regnen vom Himmel

Auch für ein anderes Himmelsphänomen lohnt sich im August ein Blick in den Himmel – nur nicht gerade bei Vollmond, weil es da zu hell ist. Noch bis zum 24. August ziehen die Perseiden über uns vorbei, es regnet quasi Sternschnuppen.

Hier ein paar Tipps, wie ihr Perseiden am besten fotografiert