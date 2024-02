Einbruch in Kellerei: Unbekannter vernichtet Wein im Wert von 2,5 Millionen Euro

Mitten in der Nacht bricht eine unbekannte Person in eine Weinkellerei in Spanien ein. Um Wein zu klauen? Oder eine private Weinprobe zu genießen? Fehlanzeige!

Der Einbrecher, der sich in der Nacht auf Sonntag in einem Ort rund 150 km nördlich von Madrid in eine Kellerei eingeschlichen hatte, ließ sich etwas anderes einfallen: Die unbekannte Person verschüttete 60.000 Liter Wein im geschätzten Wert von 2,5 Millionen Euro. Der mutmaßliche Sabotageakt wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet, wie die Nachrichtenagentur Europa Press und andere spanische Medien am Montag berichteten. Sie beriefen sich dabei auf José Moro, den Präsidenten des betroffenen Unternehmens. Wie drei Bären-Kindern jetzt das Einbrechen abtrainiert wird! Wein verschüttet: Video zeigt Einbruch in Kellerei in Spanien Dass die Aktion ein versuchter Diebstahl war, ist den Berichten zufolge ganz sicher ausgeschlossen. Auf dem Video der Kameras sei zu sehen, wie eine vermummte Person gegen halb vier den Lagerraum der Kellerei betritt. In weniger als einer Minute dreht sie die Hähne von fünf Stahltanks mit Wein auf. Drei davon waren noch komplett voll! Sofort ergießen sich tausende Liter Wein auf den Boden – auch von Edelmarken, die bei der Weinkellerei zwischen knapp 35 und knapp 90 Euro pro 0,75-Liter-Flasche kosten. Unter anderem die spanische Tageszeitung El Mundo hat einen Ausschnitt des Überwachungsvideos veröffentlicht. Hier könnt ihr es anschauen: Einbrecher kannte sich wohl in Weinkellerei in Spanien aus Der Eindringling hat sich in der Kellerei der bekannten Weinregion Ribera del Duero offenbar gut ausgekannt, sagte Moro. Warum die unbekannte Person letztlich eingebrochen ist und den Wein verschüttet hat, ist nicht sicher. Medien vermuteten, dass es ein Sabotage- oder Racheakt gewesen sein könnte. Der Präsident der Kellerei sagte, man habe einen leisen Verdacht, wolle aber nichts öffentlich sagen, um die Ermittlungen der Polizei nicht zu behindern.