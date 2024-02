Der 33-jährige Sänger ist bekannt für seine Outfits und sein extravagantes Auftreten. Jetzt legt er aber noch eine Schippe oben drauf.

Was für ein Anblick! Machine Gun Kelly hat viele Tattoos auf seinem Oberkörper. Doch diese sind jetzt alle versteckt. Der Sänger hat seinen kompletten Oberkörper schwarz tätowiert. Doch nicht nur das: Als er das Bild von sich auf Instagram postet, löscht er im gleichen Moment seine bisherigen Einträge.

Tattoo von Machine Gun Kelly sorgt für Schock unter Fans

„ Nur für spirituelle Zwecke “ schreibt der Sänger unter den Post auf Instagram und dankt seiner Tätowiererin „Roxx“ für ihre Arbeit. Im Interview mit dem amerikanischen Magazin TMZ spricht die Tätowiererin darüber, dass Machine Gun Kelly insgesamt an vier Tagen jeweils 13 Stunden bei ihr verbracht hätte. Nur so konnte eine so große schwarze Fläche entstehen.

Grund für Tattoo von Machine Gun Kelly

Einen Grund für die Veränderung kennt die Tätowiererin auch: Machine Gun Kelly sei bei einer spirituellen Beratung gewesen. Dabei habe er festgestellt, dass die vielen kleinen Tattoos zu chaotisch seien, so „Roxx“ im Interview mit TMZ.

Tattoos überstechen: Was muss man beachten?

In SWR3 PUSH haben wir mit Damian aus Baden-Baden gesprochen. Er ist selbst Tätowierer und hat im Interview unter anderem auch erzählt, wie häufig er Kunden hat, die ein Tattoo überstechen oder schwärzen lassen wollen:

Neuer Song von Machine Gun Kelly

Passend zu seinem Instagram-Beitrag veröffentlicht Machine Gun Kelly am 21. Februar einen neuen Song namens „ Dont let me go “. Darin zeigt er sich sehr persönlich und lässt uns tief in seine Seele blicken:

Beziehung zu Megan Fox ist Thema des neuen Songs

2022 gaben Megan Fox und der Sänger ihre Verlobung bekannt. Dass nicht immer alles einfach und unbeschwert in deren Beziehung lief, ist auch Thema in dem neuen Song.

Machine Gun Kelly will Namen ändern

Nicht nur das neue Tattoo und das Video zeigen, dass sich der Sänger weiterentwickelt. Ab sofort möchte er sich auch nur noch „mgk“ statt Machine Gun Kelly nennen.

Mit unzähligen Platin- und Gold-Auszeichnungen gehört der Sänger zur Elite der Hip-Hop- und Pop-Punk-Szene. Wir sind gespannt, was „mgk“ nun für uns bereit hält.