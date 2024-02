per E-Mail teilen

Die Sängerin ist offene Trump-Gegnerin und ruft ihre Fans zur Wahl auf. Die US-Republikaner erklären sie deshalb zur „Agentin“ der Regierung und führen Argumente an, die völlig irre klingen.

Konservative Sender wie Fox News oder Newsmax verbreiten gerade irre Verschwörungstheorien über Taylor Swift – vorsorglich. Die Sängerin ist das neue Feindbild der Rechten. Der Grund: Mit rund 280 Millionen Instagram-Followern wird sie nicht nur immer beliebter.

Seit sie vor mehreren Monaten mit ihrem Freund Travis Kelce von den Kansas City Chiefs zusammenkam, ist sie bei jedem seiner Spiele dabei und ruft viele positive Reaktionen hervor. Rechte befürchten, dass sie damit nicht nur auf ihre Abermillionen meist weiblichen Fans Einfluss hat, sondern bald auch auf die traditionell sehr konservative Football-Szene.

Manche Trump-Anhänger glauben: Swift setzt Hexenkräfte ein

Denn Swift ist als Anhängerin der Demokraten bekannt. Und ihre vielen Fans könnten wahlentscheidend sein. Um ihren Einfluss zu zerstören, behauptet das ultrarechte Trump-Lager gerade, Swift wolle irgendwie dafür sorgen, dass erst ihr Freund Travis Kelce den Super Bowl gewinnt – und dann Joe Biden die Wahl.

Der Super Bowl am 12. Februar ist das Sportereignis des Jahres. Eigentlich sonst nie ein Wahlkampfthema. Dieses Jahr aber schon.

Swift: „satanische Hexe“ oder doch nur „Waffe des Pentagon“?

Doch es wird noch krasser: Radiomoderator Stew Peters, Meinungsmacher vom rechten Rand, wirft Swift etwa vor, während ihrer Konzerte Hexenkräfte einzusetzen. Peters machte sie außerdem „ für Mord verantwortlich “, nachdem Kelce in einer Impf-Werbekampagne aufgetreten war.

Und wenn man noch einen Schritt weiter nach rechts außen geht, findet man das: Ein Verbreiter des QAnon-Verschwörungsmythos schreibt, er habe schon immer gesagt, dass Swift nicht nur „ eine satanische Hexe “ sei, sondern auch „ eine Waffe des Pentagon für psychologische Kriegsführung, um viele tausend junge Wähler zu den Demokraten überlaufen zu lassen “.

Die absurden Spekulationen gingen so weit, dass sich das Pentagon Mitte Januar gezwungen sah, Stellung zu beziehen. Moderator Jesse Watters hatte zuvor in seiner TV-Sendung beim rechtskonservativen Fox News angedeutet, bei Swift könne es sich um eine Geheimagentin des US-Verteidigungsministeriums handeln.

„ Was diese Verschwörungstheorie betrifft: Wir werden sie abschütteln “, teilte Sprecherin Sabrina Singh in einer Stellungnahme gegenüber Politico mit – im Englischen nahm sie dabei augenzwinkernd Bezug auf Swifts Megahit „Shake it off“ und machte weitere Wortwitze.

Swift-Aufruf hob Wählerregistrierungen um 23 Prozent an

Doch auch etwas normalere Republikaner befürchten, dass Swift ihre bislang unbestätigte Anwesenheit beim Super Bowl dazu nutzen könnte, Wahlkampf für Biden und seine Demokraten zu machen.

Was das bedeutet, hat sie Ende September vorgeführt: Da zeigte Swifts Online-Aufruf am National Voter Registration Day, sich als US-Wähler registrieren zu lassen, eine Riesen-Wirkung. Die gemeinnützige Organisation Vote.org zählte mehr als 35.000 neue Wählerregistrierungen – 23 Prozent mehr als vergangenes Jahr an dem Aktionstag.

Wo steht Taylor Swift politisch?

Lange war nicht klar, auf welcher politischen Seite Swift steht. Mittlerweile hat sie sich aber wiederholt klar positioniert: So äußerte sie sich reumütig, dass sie 2016 Trumps demokratische Gegnerin Hillary Clinton nicht offen unterstützte.

Außerdem übte die Sängerin wiederholt eindeutige Kritik an Trump. 2020 unterstützte Swift den heutigen demokratischen US-Präsidenten Joe Biden. Sie setzt sich für sexuelle Minderheiten und Feminismus ein und verurteilte außerdem die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA vom vergangenen Jahr, das bundesweite Abtreibungsrecht zu kippen.

2018, als Donald Trump Präsident war, schrieb sie „Only the young“, weil sie das Gefühl hatte, besonders junge Menschen seien hoffnungslos enttäuscht. 2020 nutzten Bidens Leute es im erfolgreichen Wahlkampf gegen Trump:

Biden hofft auf Einfluss von Taylor Swift

Abseits von allen Verschwörungstheorien hofft der schwer angeschlagene Joe Biden höchstwahrscheinlich wirklich darauf, dass Taylor Swift ihn unterstützt. Im Herbst – kurz vor der US-Wahl –, so ein Gerücht, wird er womöglich bei einem ihrer Konzerte erscheinen. Davor jedoch steht der Superbowl.

Noch ist alles offen: Bisher ist weder klar, ob Taylor da anwesend sein wird – noch, ob sie vor der Wahl im November eine Partei offen unterstützt.