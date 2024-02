Nach Taylor Swift und Adele spielt dieses Jahr der nächste Weltstar in Deutschland: Justin Timberlake. Wird es auch bei ihm so schwierig sein, an Tickets zu kommen?

Justin Timberlake kommt auf The Forget Tomorrow World Tour und hat jetzt vier Arena-Shows in Deutschland angekündigt. Es sind die ersten Konzerte von Justin Timberlake in Europa seit sechs Jahren.

Konzerte von Justin Timberlake in Berlin, München, Köln & Hamburg

An diesen Tagen und in diesen deutschen Städten tritt Justin Timberlake im Sommer 2024 auf:

30. Juli: Berlin

21. August: München

25. August: Köln

4. September: Hamburg

Der Ex-Boygroup-Star, Produzent, Songschreiber und Schauspieler beginnt seine fünte Welt-Tournee Ende April im kanadischen Vancouver, im Frühjahr, Sommer und Herbst spielt er in Amerika, Kanada, Europa und Großbritannien und die letzte Show ist im Dezember wieder in den USA.

Justin Timberlake: Wann startet der Ticket-Vorverkauf in Deutschland?

Ähnlich wie schon bei Taylor Swift oder Adele gibt es verschiedene Pre-Sales, unter anderem am Mittwoch, den 28. Februar (10 Uhr) über die Plattform Ticketmaster. Zwei Tage später (1. März, 10 Uhr) beginnt dann der allgemeine Vorverkauf auf allen Plattformen. Nach den Erfahrungen aus den jüngsten Vorverkäufen von Taylor Swift oder Adele dürfte es wohl nicht ganz einfach werden, an Tickets für Justin Timerlake ranzukommen.

Drown: Das ist Justin Timberlakes neuer Song

Die Deutschland-Konzerte sind nicht die einzige JT-News – es gibt auch einen neuen Song: Drown. Es ist nach Selfish das zweite Lied, das Justin Timberlake von seinem neuen Album veröffentlicht. Everything I Thought It Was erscheint am 15. März.