Superstar Adele kommt im August nach Deutschland! Es sind ihre einzigen Konzerte dieses Jahr in Europa.

Mit einem Post bei Instagram hat Adele Mittwochmorgen ihre Fans überrascht:

Ich habe seit 2016 nicht mehr in Europa gespielt. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als das diesen Sommer zu tun.

SWR3 Morningshow 31.1.2024 Adele kommt nach Deutschland! Dauer 2:19 min SWR3 Morningshow: Adele kommt nach Deutschland!

Adele 2024 in München: Alles zu den vier Konzerten

Die vier Open-Air-Konzerte sind am 2., 3., 9. und 10. August auf dem Gelände der Messe München. Die Sängerin schreibt, dass sie vor ein paar Monaten einen Anruf bekommen hat, in dem es um eine Konzertreihe im Sommer ging. Weil sie mit ihren zwei Konzerten im Londoner Hyde Park und den 100 Residency-Konzerten in Las Vegas (Weekends with Adele) zu diesem Zeitpunkt sehr zufrieden war, hatte Adele noch keine anderen Pläne für Konzerte. Aber sie war neugierig auf diese Idee: eine Art Pop-up-Stadion, das extra für ihre Show entworfen wird. 80.000 Fans werden jeden Abend darin Platz haben.

Ziemlich genau in der Mitte Europas? In München? Ok, das ist vielleicht ein bisschen zufällig, aber trotzdem fabelhaft! Direkt nach der EM? Auf gehts England!

Die vier Konzerte seien eine gute Gelegenheit, um diese wunderbare Phase ihres Lebens und ihrer Karriere zu beenden, meint Adele noch. Denn weit weg von ihrer Heimat Großbritannien sei München ja auch nicht. Ein bisschen Deutsch übt Adele für die Ansagen bei den Konzerten in München anscheinend auch schon, denn am Ende schreibt sie bei Instagram:

Guten Tag babes

München: So kommt ihr an Adele-Konzert-Tickets

Ähnlich wie auch schon bei den Tickets für die Konzerte von Taylor Swift dieses Jahr in Deutschland kann man sich auf der Website von Adele für einen Pre-Sale registrieren. Das ist bis zum 5. Februar möglich. Der vorab Ticket-Verkauf startet dann am 7. Februar – aber nur für alle, die vorher auch einen Link zugeschickt bekommen. Der reguläre Ticket-Verkauf beginnt am 9. Februar. Die Ticketpreise sind bisher noch offen.

Was machen wir bis zu den Adele-Konzerten in München?

Bis sie tatsächlich nach Deutschland kommt, haben wir noch genug Zeit, um uns tief in die Adele-Welt einzuarbeiten. Ihre Texte sind sehr nah an ihrem eigenen Leben, Adele hören ist fast schon wie an ihrem Leben teilzuhaben. Jetzt müsste man nur noch die Texte von ihr richtig verstehen können. Ach Moment... wir haben da schon was für euch übersetzt:

Adele: „Someone Like You“

Oder wir schauen mit unserem SWR3-Musikmann Matthias Kugler ganz genau hinter die Geschichte ihrer Musik. Rolling in the Deep – die ganze Wahrheit, hier im Video:

Oder wir freuen uns nochmal gemeinsam mit ihr mit als sie den Grammy gewonnen hat für ihren Song 🎤Eeeeeaaaasssyyyy onn meeee 🎶 ... ähm 'tschuldigung ... Easy on me: