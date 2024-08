Gib Wollmäusen keine Chance mehr und finde heraus, welcher Staubsauger am besten in dein Zuhause passt. Das Positive vorab: Die günstigen Geräte können mit den teuren oft mithalten!

Bei Stiftung Warentest waren zehn Kabelstaubsauger im Rennen und wurden auf verschiedene Aspekte getestet. Unter den Staubsaugern befanden sich fünf mit Staubbox und fünf mit Beutel. Der Test hat gezeigt, dass die Hälfte der Staubsauger sehr gute Dienste leisten. Welcher Staubsauger letztendlich der beste für einen ist, hängt von verschiedenen Aspekten ab.

Diese Staubsauger haben beim Test überzeugt! Staubsauger mit Beutel Staubsauger mit Staubbox AEG AB81A2DG (380 Euro) Bosch BGC41XHYG (325 Euro) Miele Classic C1 CarCare (215 Euro) Rowenta Green Force Cyclonic Max

RO7B12EA (170 Euro) Fakir BlueVac Power (102 Euro)

Diese Staubsauger haben Stiftung Warentest nicht überzeugt! Staubsauger mit Beutel Staubsauger mit Staubbox Grundig VCC 3850 A (70 Euro) Hoover H-Power 300 Pet (162 Euro) Koenic KVC 7324 (70 Euro) Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2 (385 Euro) Kärcher VC3 (135 Euro)

Gleichauf und Testsieger sind die Beutel-Staubsauger von AEG und von Miele. Der beste Staubsauger mit einer Staubbox ist der Bosch-Sauger.

Wenn es ein wenig günstiger sein darf oder vor allem Teppiche gereinigt werden müssen, dann gibt es diese Preistipps von Stiftung Warentest: Der Staubsauger von Fakirs gehört zu den besten Saugern auf Teppichboden und der Rowenta-Sauger ist der günstigste gute Staubsauger mit einer Box.

Für alle, die auf die Umwelt bei der Staubsaugerwahl achten, empfiehlt die Stiftung Warentest den AEG-Staubsauger, welcher am energiesparsamsten ist.

Doch auch diese fünf Staubsauger haben ihre Schwächen und sind keine Allzweckwaffen gegen jede Art von Schmutz. Welcher Staubsauger die beste Wahl ist, hängt davon ab, ob es im Haushalt Kinder oder Tiere und Teppichboden oder Treppen gibt.

Die meisten Staubsauger kommen mit hartem Untergrund gut klar. Ändert sich der Bodenbelag kann das für einige Staubsauger zu einer Herausforderung werden. picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Maren Winter

Die zehn Staubsauger wurden von der Stiftung Warentest auf verschiedene Dinge geprüft. Zum einen wurde geschaut, wie gut sie verschiedene Materialien von unterschiedlichen Untergründen aufsaugen. Zum anderen wurde die Handhabung und Reinigung getestet sowie auch die Haltbarkeit bei einer Motordauerprüfung, Montage und Anleitung. Zudem wurden verschiedene Umwelteinflüsse wie die Rückhaltung des Staubs, die Lautstärke beim Saugen, der Stromverbrauch und auch Schadstoffe und die Sicherheit kontrolliert.

Was können Firmen nach schlechten Testergebnissen machen? Nach den Testergebnissen haben die Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte zu überarbeiten. Die meisten Unternehmen tun das auch. Unser Artikel beruht auf den Ergebnissen der Stiftung Warentest oder Ökotest und berücksichtigt keine Nachbesserungen nach Veröffentlichung der Testberichte. Ökotest hat ein spezielles Verfahren – nachdem alle Mess- und Testergebnisse feststehen, werden die Hersteller angeschrieben und mit dem Prüfungsergebnis konfrontiert. Dies gibt den Herstellern die Möglichkeit, sich zu äußern und gegebenenfalls ein Gegengutachten zu erstellen. Das sind einige Möglichkeiten, Produkte nachzubessern: 1. Interne Qualitätskontrolle: Die Unternehmen können die Testergebnisse intern überprüfen und ihre eigenen Qualitätskontrollverfahren verstärken. So kann die Produktion überarbeitet werden, Lieferanten überprüft oder sogar gewechselt werden und interne Abläufe verbessert werden. 2. Produktanpassungen: Firmen können ihre Produkte gezielt überarbeiten. Dies kann bedeuten, dass sie Materialien, Produktionsprozesse oder Designelemente ändern, um die Leistung oder Sicherheit zu verbessern. 3. Kommunikation mit der Stiftung Warentest: Die Unternehmen können auch aktiv mit der Stiftung Warentest oder Ökotest in Kontakt treten, um Mängel oder Schwachstellen zu verstehen und Lösungen zu erarbeiten. Weitere Infos könnt ihr beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nachlesen.

Je nachdem, in was für einem Haushalt ihr lebt und was für Anforderungen ihr an den Staubsauger habt, kann sich das eine Modell mehr lohnen als ein anderes. Hier findest ihr eine Liste, die bei der Entscheidung helfen kann!

Der Klassiker: Haushalt mit Hartboden

Grundsätzlich kommen alle getesteten Staubsauger mit harten Bodenbelägen wie Laminat, Parkett und Fliesen gut klar und fast alle Sauger befreien diese zuverlässig von Staub und reinigten auch Ritzen in Dielenböden sehr gut. Der beste Staubsauger für diesen Boden ist der Miele Beutelsauger, gefolgt von AEG, Bosch und Rowenta.

Eine Herausforderung für viele Staubsauger: Teppichboden

Der Teppichboden ist für einige Staubsauger eine echte Herausforderung. Der Test hat ergeben, dass die Modelle von Rowenta und Bosch den Staub gut aus einem Teppichboden bekommen. Auch der Fakir-Sauger ist eine gute und günstige Wahl und konnte in vielen Teppich-Disziplinen begeistern.

Leise und wendige Staubsauger für Haushalte mit Kindern

Haushalte mit Kindern haben häufig mit groben Krümeln zu kämpfen. Zudem soll der Staubsauger auch nicht zu laut sein, falls die Kinder schlafen und gleichzeitig soll er wendig sein. Die Stiftung Warentest hat herausgefunden, dass vor allem der AEG-Staubsauger auf einem Teppichboden und der Bosch-Staubsauger mit der Box auf Hartboden besonders leise und wenig sind und zudem grobe Krümel zuverlässig einsaugen.

Der ideale Staubsauger für Allergiker

Allergiker müssen darauf achten, dass der Staubsauger den Staub sehr gründlich einsammelt und der eingesaugte Staub nicht wieder ausgepustet wird. Zudem ist ein Staubbeutel besonders sinnvoll, da hier keine Staubbox gereinigt und ausgeklopft werden muss. Hierbei hat sich der Testsieger von AEG bewährt, welcher Hartboden besonders gründlich von Staub befreit.

Bei Allergikern ist es wichtig, dass der eingesaugte Staub nicht mehr aus dem Staubsauger kommt. picture-alliance / Reportdienste dpa Themendienst | Christin Klose

Haushalt mit Treppen und großen Räumen

Bei großen Räumen und mehreren Etagen muss der Staubsauger häufig in eine andere Steckdose gesteckt werden. Hier können längere Kabel hilfreich sein, damit man weniger umstecken muss. Besonders lange Kabel haben die Staubsauger von AEG und Fakir und lassen einen Aktionsradius von bis zu 12 Metern zu. Bei Treppen ist jedoch ein einfaches Tragen wichtig, hier empfiehlt sich der Miele-Sauger, welcher aber mit 8,4 Metern einen kleineren Aktionsradius hat.

Eine haarige Sache: Staubsauger bei Haustieren

Haustiere, die haaren, sind für viele Staubsauger der absolute Endgegner. Besonders schwierig wird es in der Kombination mit deinem Teppichboden. Hier ist es sinnvoll, auf einen Staubsauger mit Elektrobürste zu achten, da dieser durch die rotierenden Bürsten das Fell am besten aus einem Teppich holt. Zudem ist eine Staubbox sinnvoll, da die Haare den Staubsaugerbeutel schnell füllen können und dadurch höhere Kosten entstehen. Für Tierhaare auf einem Hartboden reicht der Staubsauger von Miele aus. Wer aber einen Teppichboden hat, sollte eher einen Akkusauger in Betracht ziehen, da diese häufig eine Elektrobürste haben.