Die Urlaubsplanung 2024 steht noch nicht? Wer clever plant, kann mit den Brückentagen und Feiertagen in diesem Jahr mehr Urlaub rausholen. Was wir dir empfehlen, liest du hier.

Brückentage: Die besten Tipps für Urlaub 2024

Wer sich frühzeitig mit der Urlaubsplanung auseinandersetzt, kann die Brückentage auch jetzt im neuen Jahr 2024 für sich nutzen. Wir geben dir hier einen Überblick über die Feiertage und Brückentage, sodass du deinen Urlaub schon jetzt planen kannst und mehr freie Tage hast!

Urlaub 2024 planen mit den Feiertagen im Überblick Feiertag Datum Bundesland Neujahr Montag, 1. Januar 2024 alle Bundesländer Heilige Drei Könige Samstag, 6. Januar 2024 Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt Karfreitag Freitag, 29. März 2024 alle Bundesländer Ostermontag Montag, 1. April 2024 alle Bundesländer Tag der Arbeit Mittwoch, 1. Mai 2024 alle Bundesländer Christi Himmelfahrt Donnerstag, 9. Mai 2024 alle Bundesländer Pfingstmontag Montag, 20. Mai 2024 alle Bundesländer Fronleichnam Donnerstag, 30. Mai 2024 BW, Bayern, Hessen, NRW,

RLP, Saarland Mariä Himmelfahrt Donnerstag, 15. August 2024 Bayern, Saarland Weltkindertag Freitag, 20. September 2024 Thüringen Tag der Deutschen Einheit Donnerstag, 3. Oktober 2024 alle Bundesländer Reformationstag Donnerstag, 31. Oktober 2024 Brandenburg, Bremen, Hamburg,

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,

Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein,

Thüringen Allerheiligen Freitag, 1. November 2024 BW, Bayern, NRW, RLP, Saarland Buß- und Bettag Mittwoch, 20. November 2024 Sachsen 1. Weihnachtsfeiertag Mittwoch, 25. Dezember 2024 alle Bundesländer 2. Weihnachtsfeiertag Donnerstag, 26. Dezember 2024 alle Bundesländer

2024: Weniger gute Brückentage als 2023

2023 war sehr angenehm für Arbeitnehmer, aber auch 2024 gibt's Chancen: Vor allem drei sehr gute Gelegenheiten fallen ins Auge, mit wenigen Urlaubstagen viel Urlaub am Stück zu machen:

An Ostern 4 Urlaubstage nehmen und 10 freie Tage bekommen.

Über Pfingsten 6 Urlaubstage nehmen und 12 freie Tage bekommen.

Zu Weihnachten 4 Urlaubstage nehmen und 12 freie Tage bekommen.

Da an Ostern die Feiertage zumindest immer auf die gleichen Wochentage fallen, bieten sich jedes Mal gute Gelegenheiten, mit wenigen Tagen viel freie Zeit zu sammeln: Vor Karfreitag 4 Tage Urlaub führen zu 10 freien Tagen am Stück. Wer die 4 Tage nach Ostermontag mit dazu nimmt, kommt auf insgesamt 16 freie Tage. Und das ist jedes Jahr gleich.

Der Tag der Arbeit ist jedes Jahr an einem anderen Wochentag, dieses Mal an einem Mittwoch. Wer davor oder danach also zwei Urlaubstage opfert, hat schon einmal 5 Tage am Stück.

Wenn man bei der Urlaubsplanung 2024 Christi Himmelfahrt und Pfingsten verknüpft, hat man einige Tage am Stück gewonnen. Wer vom 9. bis zum 20. Mai Urlaub nimmt, hat mit 6 Urlaubstagen 12 freie Tage am Stück. Wie bei Ostern gilt, dass dieser Zeitraum jedes Jahr gleich viele Chancen bietet. Allerdings gibt es Fronleichnam als Feiertag nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Auch immer eine gute Chance, auf einen Brückentag: Mache den Freitag frei, erhalte 4 freie Tage am Stück.

In Thüringen kann der Weltkindertag als Brückentag genutzt werden

Als nächstes im Kalender bietet der Weltkindertag in Thüringen die Chance auf zusammenhängende Tage. Da er dieses Jahr auf einen Freitag fällt, kommen keine Brückentage in Frage.

Der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) und der Reformationstag, an dem auch Halloween ist (31.10.), sind immer am selben Wochentag innerhalb eines Jahres. Dieses Jahr ist es jeweils ein Donnerstag. Wer Freitag freimacht, hat 4 Tage am Stück.

Allerheiligen ist ein Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland. Direkt davor der Reformationstag. Wer in dieser Woche 3 Urlaubstage opfert, bekommt 9 Tage am Stück frei, Glückwunsch!

In Sachsen gibt es zusätzlich den Buß- und Bettag am 22. November 2024, der auf jedes Jahr auf einen Mittwoch fällt. Das typische Mittwochsproblem: Man müsste 2 Urlaubstage opfern, um auf 5 freie Tage am Stück zu kommen.

Weihnachten und Silvester bei der Urlaubsplanung 2024

2024 passt wieder mal alles an Weihnachten und Neujahr, zumindest wenn man Arbeitnehmer ist und freie Tage am Stück gut findet: Lediglich 4 Urlaubstage braucht es, um vom 21.12. bis Neujahr 2025 ganze 12 Tage am Stück freizubekommen. Das ist 2024 sicher die dankbarste Konstellation.

Feiertage, die auf einen Sonntag fallen

Unsere Nachbarn haben eine Besonderheit, auf die man neidisch sein kann: Feiertage, die auf einen Sonntag fallen, werden in der kommenden Arbeitswoche nachgeholt. So handhaben das Länder wie Spanien, Belgien oder Großbritannien. Insgesamt gibt es weltweit 85 Länder, die einen Feiertag nachholen, sollte er auf einen Sonntag fallen. Dabei sind die Regelungen ganz unterschiedlich: In Spanien beispielsweise werden die Feiertage direkt in der darauffolgenden Woche nachgeholt. In Luxemburg gibt es eine Frist von drei Monaten, um den Feiertag an einem Tag unter der Woche nachzuholen. In Italien erhalten die Menschen statt des freien Tages eine Zusatzzahlung.

Feiertage auch in Deutschland nachholen?