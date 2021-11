Noch bis zum 31.11. ist es besonders einfach, die Kfz-Versicherung zu wechseln: Es geht schnell, online und spart fast immer Geld. Wir helfen mit den besten Tipps und Tricks – und warnen vor Fallen.

Warum sollte ich jetzt meine Kfz-Versicherung wechseln?

Im November bieten fast alle Versicherer billigere Neuverträge an, weil Ende November die meisten Kfz-Versicherungen zum Jahreswechsel gekündigt werden können. Bei einem aktuellen VW Passat und einer Laufleistung von 20.000 km im Jahr kann man zwischen 500 und 1.200 Euro für die Versicherung ausgeben – das bedeutet, wer Zeit investiert und wechselt, kann richtig viel Geld sparen. Achtung Falle: Nur bis Ende November kann man die eigene Kfz-Versicherung in der Regel kündigen.

Wo finde ich die billigste Kfz-Versicherung?

Es gibt unterschiedliche Vergleichsportale im Netz. Am unabhängigsten ist der Versicherungsvergleich der Stiftung Warentest, der allerdings auch ein bisschen Geld kostet. Portale wie Verivox sind gut zu bedienen. Am einfachsten und transparentesten empfanden wir unter den Marktführern Check24, die für den Kunden niederschwellig die Vorgaben der Stiftung Warentest übernehmen können. Und die Vergleichsportale lernen dazu: Sehr gut auch, Vertragsbestandteile wie die „Rückstufung im Schadensfall“ mitzubewerten und dem Kunden ganz einfach darzustellen.

Achtung Falle: Rückstufung im Schadensfall

Das ist deshalb wichtig, weil die Rückstufung bei jeder Versicherung unterschiedlich sein kann – und dieses Mini-Detail ist leider gut in den AGB versteckt. Das bedeutet: Wer einen Unfall verschuldet, könnte plötzlich im kommenden Versicherungsjahr viel mehr Geld zahlen müssen als bisher. Das ist deshalb ein ernstes Problem, weil man Rückstufungen (SF-Klassen) durch einen Vertragswechsel ja mitnimmt.

Welches Vergleichsportal für Versicherungen ist das Beste?

Nicht alle Vergleichsportale machen es gleich gut. Letztlich muss der Tipp auf jeden Fall heißen, sich bei unterschiedlichen Portalen umzuschauen, denn nicht alle Portale haben alle günstigen Versicherungen im Vergleich. Am besten man sucht sich ein Portal, das auf Anhieb Vertragsangebote einordnet, Vor- und Nachteile darstellt und fair genug ist, besonders verbraucherfreundliche Einstellungen wie „Stiftung Warentest“ mit einzubeziehen.

Wann ist die billigste Kfz-Versicherung die Beste?

Das kommt wie immer ein bisschen darauf an, was man braucht und was man versichern will. Ja, der Dschungel an Leistungen ist ganz schön unübersichtlich, aber durch diesen Urwald führen die guten Vergleichsportale den Nutzer inzwischen sehr gut und fair durch.

Wichtig dabei: Jede Option kostet Geld oder spart welches. Egal, ob es darum geht, dass das Auto in einer Partnerwerkstatt des Versicherers repariert werden muss, oder ob der Mietwagen auf Mallorca mitversichert ist: Nicht jeder Punkt ist gleich wichtig. Gibt's in der Straße viele Marderbisse, lohnt sich das Mitversichern des Marderbisses ggf. mehr, als beispielsweise eine kleinere Selbstbeteiligung. Immer lohnt sich, die Versicherung einmal im Jahr zu bezahlen.

Wie kann ich die Kfz-Versicherung kündigen?

Die meisten Versicherer akzeptieren die Kündigung über das Online-Kundenportal oder per E-Mail. Wer rechtzeitig dran ist, kann das ausprobieren oder die Hotline des Versicherers fragen. Auch viele Vergleichsportale bieten den Kündigungsservice an. Aber Vorsicht, der Kunde selbst ist letztlich dafür zuständig, dass die Kündigung sicher klappt.

Gibt es bei der Autoversicherung Sonderkündigungsrechte?

Wie bei den meisten Versicherungen ist eine Beitragsanpassung ein Grund für ein Sonderkündigungsrecht. Bei der Kfz-Versicherung gilt außerdem die Besonderheit, dass sich die allermeisten Vertragslaufzeiten immer auf ein Kalenderjahr beziehen und bis vier Wochen vor Jahresende gekündigt werden können, konkret jeweils bis spätestens 31.12.