Jetzt ist es wieder kalt und dunkel draußen. Für den Weihnachtsmarktbesuch genau richtig! Aber welcher öffnet wann und wie lange? Wir haben für euch eine kleine Liste zusammengestellt. Welcher gefällt euch am besten?

Seid ihr schon im Weihnachtsfieber und habt euren ersten Glühwein oder Punsch auf dem Weihnachtsmarkt getrunken? Wir haben für euch eine kleine Liste zusammengestellt mit den bekanntesten Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Diese ist natürlich nicht vollständig. Es gibt sooo viele kleinere Weihnachtsmärkte, die vielleicht nur an einem Wochenende oder nur über einen kurzen Zeitraum geöffnet haben. Deswegen: Welcher Weihnachtsmarkt ist euer Favorit? Schreibt es unten in die Kommentare!

Impressionen vom Weihnachtsmarkt in Straßburg

Der Straßburger Weihnachtsmarkt gilt auf jeden Fall als einer der schönsten Märkte in der Umgebung. Er liegt zwar weder in Baden-Württemberg, noch in Rheinland-Pfalz, gehört aber definitiv zu SWR3Land. Mitten vor dem Münster erstreckt er sich über die schönsten Plätze von Straßburg. Hier könnt ihr euch einen kleinen Eindruck verschaffen.

Liste von Weihnachtsmärkten in BW und RLP

Auf welchem Markt seid ihr schon gewesen? Schaut mal in die Liste, ob euer Favorit dabei ist. An den Wochenenden öffnen die Märkte ggf. früher oder später als angegeben. Außerdem haben einige Weihnachtsmärkte rund um den 24.12. geschlossen.

Welches ist für euch der schönste Weihnachtsmarkt?