War früher wirklich alles besser? Sebastian Lehmann meint „nein“...

„ Alles ist so kompliziert geworden “, rufe ich in letzter Zeit immer häufiger. Das Wetter zum Beispiel. Scheinbar ist jetzt das ganze Jahr über April. Morgens Regenschauer, dann 34 Grad am Mittag, am Abend fegt schließlich ein Schneesturm die vertrockneten Menschen aus dem Park. Und das Internet ist auch viel komplizierter geworden, ständig muss man Pop-ups wegdrücken oder Freundesanfragen von den eigenen Eltern. Facebook ist inzwischen so unaufgeräumt wie mein Kinderzimmer damals mit elf. Und im Gegensatz zu damals gibt es keine Mama, die mal so richtig aufräumt.

Aber früher war es natürlich auch nicht einfacher. Und schon gar nicht besser. Kann ja auch gar nicht sein. Weil das jede Generation behauptet: „ Damals, in meiner Jugend, war es so schön. Die Leute waren höflicher und die Musik war auch viel besser. “ Na ja, vielleicht fandst du es vor allem besser, weil du früher noch jung warst. Außerdem gab es auch früher unhöfliche Menschen. Im Mittelalter zum Beispiel, bekam man gern mal ein Schwert in den Rücken gerammt, wenn man seinen Kaugummi auf den Boden gespuckt und nicht fachgerecht im Freiburger Bächle entsorgt hat.

Vor dem Urknall war es besser?!

Früher war gar nichts besser, sonst müsste es irgendwann vor 82.718 Billionen Jahren – vor dem Urknall – wirklich paradiesisch gewesen sein. Diese Ruhe. Keine nervigen Menschen. Keine E-Roller. Markus Söder war noch Sternenstaub. Im wahrsten Sinne des Wortes war NICHTS los. Die Zeit vor dem Urknall muss sich so angefühlt haben wie ein Samstagabend in Pforzheim.

Trotzdem stimmt das irgendwie doch: Alles ist heutzutage kompliziert. Man hat so viele Wahlmöglichkeiten. Fernsehen oder Streamen. Rehbraten oder Quinoa. Gas sparen oder arm werden. Oder man akzeptiert ein paar Cookies, dann kann man im Internet surfen – und da gibt es bekanntlich wirklich alles.

Ich habe übrigens keine Ahnung, was Cookies sind. Wenn ich alles andere im Leben so schnell akzeptieren würde, wie Cookies im Internet, hätte ich wahrscheinlich keine Probleme mehr. So wie früher – vor dem Urknall.