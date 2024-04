Orange ist ihre Lieblingsfarbe und von Michelin- und Gault-Millau-Punkte war sie noch nie ein Fan. Stattdessen grillt Spitzenköchin Meta Hiltebrand viel lieber zusammen mit SWR3Land!

Spitzenköchin Meta Hiltebrand ist Teil des großen SWR3 Grillens!

Wer Meta die letzten Jahre beim großen SWR3 Grillen mitbekommen hat, weiß: Mit ihren außergewöhnlichen Rezepten überrascht sie SWR3Land jedes Jahr und überzeugt mit Geschmack! Dass sie es als Köchin in der teils männerdominierten Koch-Welt nicht leicht hat, beweist sie mit Sprüchen, die sie als Köchin nicht mehr hören kann:

Zum Glück verliert sie nie ihren Humor, sondern kontert mit schlagfertigen Sprüchen!

Die tolle Dynamik und Zusammenarbeit zwischen ihr und Johann Lafer bekommen wir immer während des großen SWR3 Grillens mit. Das Wichtigste für sie sind ihre Gäste und ihr, die jedes Jahr dabei seid!

Ich war immer gegen Michelin- und Gault-Millau-Punkte, denn meine Sterne sind meine Gäste, die den Laden füllen, oder natürlich meine Kochschule besuchen. Und: Mein Freund kennt das SWR3 Grillen schon länger und hat auch schon mitgemacht, deshalb habe ich gedacht, da mache ich natürlich auch mit!

Meta Hiltebrand ist Legasthenikerin und macht anderen Mut!

Nur, weil ihr schlecht in der Schule seid, heißt das nicht, dass ihr keine Karriere machen könnt oder keine beruflichen Optionen in der Zukunft habt. Im Gegenteil: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man merkt, worin man besonders gut ist und darin macht man sich so richtig groß.

Meta Hiltebrand hat Angst vor Bananen 🍌

Es klingt wie ein schlechter Scherz, aber lachen kann Meta Hiltebrand darüber nicht: „ Wenn jemand in meiner Nähe eine Banane auspackt, verlasse ich den Raum “, sagt die Schweizer Starköchin. „ Es geht einfach nicht anders “.

Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, aber das ist bei mir so, seit ich denken kann. Schält jemand eine Banane in meinem Beisein, kriege ich ein beklemmendes Gefühl. Mir wird schlecht, ich bin völlig benebelt und kann nicht mehr sprechen. Ich ertrage diesen Geruch einfach nicht. Wenn es blöd läuft, kollabiere ich sogar.

So ging es ihr vor ein paar Jahren bei einer TV-Produktion. Die Starköchin erzählt von dem Vorfall: „ Mitten in der Aufzeichnung bin ich plötzlich umgekippt und niemand konnte sich erklären, was los ist. Später habe ich dann herausgefunden, dass vor der Aufzeichnung mehrere Bananenschalen in einen Mülleimer geworfen wurden, der nicht weit weg stand. “ Mit einem Arzt habe sie noch nicht über dieses Thema gesprochen, erzählt die Schweizerin. Es sei ja eine Phobie, keine Krankheit. „ Wenn jemand mit 'ner Banane in meine Nähe kommt, gehe ich halt schnell weg. Sie muss auch erst einmal geschält werden. Eine ungeschälte macht nichts. Es geht um diesen furchtbaren Geruch. “ Würde jemand von ihr verlangen, ein Dessert mit Banane zuzubereiten, würde sie sich weigern, sagt Hiltebrand: „ Kochbananen sind okay. Die habe ich auch schon verwendet, aber alles andere – keine Chance! “

