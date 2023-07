Vier Tage lang bringt Karlsruhe den Mount Klotz wieder zum Beben! Wir sind für euch vor Ort dabei und zeigen euch die besonderen Momente!

Uuuuuund Action! Die 13-köpfige Band Querbeat kam vor ihrem Auftritt am Samstag bei Das Fest auf der Hauptbühne auf einen kleinen Besuch bei uns im SWR3-Container vorbei. Eigentlich kann man dabei wirklich nicht von einem kleinen Besuch sprechen: Es war ein Abriss! Mit Blasinstrumenten, Base-Drum, Verstärker und Lichteffekten ausgestattet haben Querbeat uns umgehauen! Eins ist klar: Danach war uns unglaublich heiß. Wieso seht ihr im Video!

Flamingo-Rennen bei Querbeat

Beim späteren Auftritt hat der Hügel gebebt und mit Querbeat den Auftritt der Band aus Köln gefeiert. Sogar mit einem kleinen Flamingo-Wettrennen: Zwei Fans durften auf den aufblasbaren Tieren crowdsurfen. Es war ein Fest!

Was heißt denn Babbedeggl? Und was meint der Karlsruher, wenn er von Schnoog spricht? Wir haben einmal gecheckt, wie sattelfest die Besucher bei Das Fest in Karlsruhe mit Dialektwörtern sind. Hättet ihr es gewusst?

2010 hat er noch auf der kleineren Feldbühne gespielt, zwei Jahre später stand er am frühen Abend schon auf der Hauptbühne, 2023 ist er Headliner bei 45.000 Fans: Rapper Casper spielt mittlerweile auf den riesigen Festivals und in den großen Hallen und hat die deutsche Rap-Szene revolutioniert. Am Freitag Nachmittag hat er uns im mobilen SWR3-Studio bei Das Fest besucht und hat im Interview mit SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler erzählt, was hinter seiner neuen Single Emma steckt, wann er gerne Radio hört und wie er der Welt beweisen will, dass es seine Heimatstadt Bielefeld wirklich gibt.

Aber es gab auch eine Frage, die er an unseren Musikmann hatte, nachdem der von vielen magischen Momenten in Karlsruhe geschwärmt hat.

Was waren deine Top-3-Konzerte bei Das Fest?

Musikredakteur und Konzertchecker Matthias Kugler hat in seinem Leben schon viele Konzerte gesehen, aber an diese Konzerte bei Das Fest erinnert er sich immer gerne:

1. Seeed bei Das Fest 2003, 2006, 2013 und 2022

Wenn der Hügel bounct, kann man nur mitmachen: Die Auftritte von Seeed bei Das Fest sind immer Ausnahmezustand.

2. Peter Fox bei Das Fest 2009

Nachdem das Album Stadtaffe 2008 erschienen ist, war der Mount Klotz ein Jahr später voller Euphorie. „Dass Peter Fox nach dem riesen Erfolg in Karlsruhe gespielt hat, war der Wahnsinn“ , sagt Matthias Kugler.

3. Rea Garvey bei Das Fest 2016

„Rea Garvey hat ein legendäres Konzert gegeben, wo es die ganze Zeit gewindet und geregnet hat – aber er hat das durchgezogen und sogar eine Live-CD davongemacht“ , erinnert sich Matthias Kugler.

Nach diesen Highlights freut sich Casper umso mehr, am Freitag bei Das Fest zu spielen:

Es gibt so Momente, die im kollektiven Gedächtnis der Leute, die hierher kommen, bleiben. Vielleicht – mit viel Glück – schaffen wir auch so eine Legende.

Rea Garvey ist bei Das Fest in Karlsruhe im SWR3-Interview mit Musik-Redakteur Matthias Kugler. SWR3 Ronny Zimmermann

Dieses Jahr spielt Rea Garvey auf wenigen Festivals. Aber Das Fest ist ein Muss! „ Du willst hier unbedingt spielen “, sagt der Sänger bei uns im Interview. Die Atmosphäre und die Kulisse seien einfach einzigartig! 2016 hat Rea Garvey die Aufnahmen seines Auftritts vom Mount Klotz sogar für eine Live-CD sowie Live-DVD genutzt und zwar ganz gezielt:

Wir haben es uns vorgenommen, weil die Kulisse und der Blick von der Bühne einfach inspiriert.

Karlsruhe ist für Rea Garvey eine Stadt mit schönen Erinnerungen

Er war bereits einige Male in Karlsruhe. Mit seiner Band Reamonn hat er einen seiner ersten Auftritte in Karlsruhe gehabt und ist der Stadt bis heute sehr verbunden – wer könnte es ihm auch verübeln!

Wusstet ihr übrigens, dass Rea Garvey mal in Munzingen bei Freiburg gewohnt hat? Er ist eben ein richtiger SWR3-Mensch!

