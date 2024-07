Ihr wollt Mama oder Papa mal zeigen, wie Festival geht? Dann meldet euch jetzt hier an und sichert euch die Chance auf Tickets!

Urlaub mit den Eltern, das ist eigentlich schon lange kein Thema mehr! Oder doch?! Wir schicken euch vom 19.7. bis 21.7. zum Sea You Festival nach Freiburg – und zwar zusammen mit Mama oder Papa! Drei Tage Elektro, Camping und Dosenravioli. Quality-Time mal anders!

Zu den ausführlichen Teilnahmebedingungen geht's hier 👇

Gewinnt 4x2 Sea-You-Tickets zusammen mit euren Eltern

Zu gewinnen gibt es 4x2 Festival-Tickets inkl. Camping für alle Tage! Was ihr dafür tun müsst:

Füllt das unten stehende Formular aus, um euch zu registrieren. Sagt uns dabei, warum gerade eure Mutter oder Vater mit euch zum Sea You kommen soll! Unter allen Registrierungen losen wir anschließend Gewinnspielteilnehmer aus. Zwischen dem 16.7. und dem 19.7. spielen wir dann zusammen mit euch in der SWR3 Morningshow. Dabei geht es darum, wie gut ihr eure Eltern kennt und wie gut sie euch kennen! Seid sicher, dass da das ein oder andere Geheimnis rauskommen wird! Viel mehr wollen wir allerdings nicht verraten.

Warum willst du mit Mama oder Papa aufs Sea You? Vorname Name PLZ Wohnort E-Mail Handy- bzw. Telefonnummer Geburtsdatum

Hinweis zum Gewinn SWR Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender ist die Sea You Freiburg GmbH.

Das ist das Sea You Festival

Glitzer im Gesicht, Sommersonne auf der Haut und endloses Tanzen – willkommen im Wunderland am Tunisee! Checkt hier alle Infos zum Festival, zum Line-up und schaut euch die wunderschönen Bilder aus dem vergangenen Jahr an.

Das Line-Up verspricht einmal mehr einen wunderschönen Sommertraum mit ganz viele Spielarten der elektronischen Musik! Unter anderem werden Alle Farben, Vize, Lari Luke und YouNotUs auftreten. Techno-Legende Sven Väth ist ebenso am Start und mit Boris Brejcha, Pan-Pot, Worakls Orchestra, Neelix, AKA AKA oder Stephan Bodzin stehen viele weitere tolle Artists auf dem Zettel – um nur ein paar zu nennen. Einige davon hört ihr auch immer wieder bei SWR3 im Radio. 👇

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre.

Durchführung des Gewinnspiels im Radioprogramm von SWR3

Registrieren kann man sich, indem man sich zwischen dem 15.7.2024 und dem 18.7.2024, 23:00 Uhr in oben stehendes Gewinnspielformular auf www.swr3.de einträgt. Die Eintragung in das Formular ist Voraussetzung, um als Teilnehmer:in zur Spielrunde im Radio ausgelost zu werden.

Die Spielrunden finden im Radioprogramm von SWR3 zwischen dem 16.7.2024 und dem 19.7.2024 jeweils einmal täglich zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr statt. Wer an den Spielrunden teilnehmen darf, wird unter den teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen, die sich für das Event registriert haben, ausgelost. Der/Die ausgeloste Teilnehmer:in wird anschließend in der Zeit vom 15.7.2024 5:00 Uhr und dem 19.7.2024 10:00 Uhr telefonisch von SWR3 kontaktiert. Sollte der/die ausgeloste Teilnehmer:in nicht erreichbar sein, verfällt die Chance auf Teilnahme an der Spielrunde und damit auch ein möglicher Gewinn. Ob man gewonnen hat, erfährt man nach der jeweiligen Spielrunde im Radio. Die Gewinner:innen werden außerdem zwischen dem 16.7.2024 und dem 19.7.2024 ca. 12:00 Uhr per Mail über die Gewinndetails informiert.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über das eigene Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Zu gewinnen gibt es 4x2 Festival-Tickets. Jede/r Gewinner:in kann mit ihrer/seiner Begleitperson beim SEA YOU Festival 2024 (inkl. Camping) dabei sein - für alle Tage. Die Begleitperson sollte die Mutter oder der Vater sein.

Gewinnspielteilnehmer geben im Gewinnspielformular an, warum sie mit Mutter oder Vater das Festival besuchen wollen und tragen ihre Daten in die Maske ein, um im Lostopf zu landen. Teilnahmeschluss ist der 18.7.24 um 23:00 Uhr. Die On-Air-Teilnehmer des Gewinnspiels werden ab dem 15.7.24 ausgelost und anschließend telefonisch benachrichtigt.

Für die Teilnahme an der Spielrunde wird ein Gespräch mit dem/der ausgelosten Teilnehmer:in und deren/dessen Begleitperson aufgezeichnet. Beide müssen dabei persönliche Fragen beantworten, während der/die andere nicht zuhört. Im Anschluss muss eine der beiden Personen erraten, welche Antwort die jeweils andere Person zu verschiedenen Fragen gegeben hat. Im Laufe der Spielrunde werden der spielenden Person dann 3 Fragen über die jeweils andere Person gestellt, die beantwortet werden müssen. Stimmen davon mindestens 2 Antworten mit denen überein, die die jeweils andere Person auf die gleiche Frage gegeben hat, hat der/die Teilnehmer:in gewonnen.

Hinweise zum Gewinn

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos.

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf der Zugangsberechtigung ist nicht erlaubt.

Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Detailinfos zu den Tickets und zum Camping gibt es hier: www.seayou-festival.de

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt, sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen.

Sonstiges

Die An- und Abreise zum bzw. vom Event-Ort wird von der/vom Teilnehmer:in selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die/der Teilnehmende akzeptiert, dass es sich bei dem Event nicht um vom SWR verantwortete Leistungen handelt. Für die Teilnahme an dem Event gelten die entsprechenden AGBs des Veranstalters.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es hier.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder den Veranstalter des ausgewählten Events zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert.

Gewinnspender sind die Veranstalter des Events.