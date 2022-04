Das Spezial an den Weihnachtsfeiertagen mit Thomas Gottschalk und Constantin Zöller und die Highlights gibt es hier im Webchannel.

Sie sind zurück! Besonders lange haben es Thomas Gottschalk und Constantin Zöller nicht ohne den anderen ausgehalten. Die beiden machen zwar montags keine gemeinsame Radioshow mehr, aber beim größten Familienfest des Jahres konnten sie euch nicht im Stich lassen!

Thomas Gottschalk ist direkt vom Familienessen ins SWR3-Studio nach Baden-Baden gefahren und schubste SWR3Land zusammen mit Constantin Zöller sechs Stunden lang aus den Feiertagen.

Die Sendung stellen gibt es hier im Webchannel.

Gottschalk und Zöller – die Highlights der Sendung

Abschmücken, Challenges und kuriose Musikwünsche aus der Familie: Thomas Gottschalk und Constantin Zöller haben sich ins Zeug gelegt, um euch aus dem zweiten Weihnachtsfeiertag zu begleiten.

Ist denn schon wieder Fastnacht?

Thomas hat über die Feiertage Besuch von seinem Enkel Sebastian aus den USA. Dank deutschsprachiger Lieder können Thomas und sein Enkel sich gut auf Deutsch unterhalten. Sebastian gab seinem Großvater, den er „P.“ nennt, einen Musikwunsch für die Sendung mit: So a schöner Tag. Und so schaffte es auch ein Fastnachtssong in die SWR3-Weihnachtssendung mit Gottschalk und Zöller.

Weihnachtsgeschichte aus Gottschalks leben

Passend zum Thema der Sendung „das große Abschmücken“ durfte Thomas Gottschalk zum Ende jeder Stunde eine Weihnachtskugel abhängen. In ihnen versteckte Consi Zettel mit Aufgaben für Thomas. Eine davon: Erzähl uns eine Weihnachtsgeschichte aus deinem Leben. Und das tat Thomas. Seine Mutter und seine beiden Geschwister verbrachten ein Weihnachten mit einem frisch entlassenen Häftling.

Ich glaube, für meine Mutter war es ihre Art von sozialem Engagement, diesen Mann zu uns einzuladen.

Thomas und seine Geschwister waren von dem Besucher gar nicht begeistert und nannten ihn nur „Prisoner“. Was aus diesem Mann wurde, weiß Thomas nicht. Er hofft allerdings, dass die nette Geste seiner Mutter ihn davon abbrachte, wieder im Gefängnis zu landen.

Weihnachtsgrüße an Johannes B. Kerner

Nachdem Kai Pflaume auf den Anruf von Thomas nicht reagiert, versucht es Consi bei Fernsehmoderator Johannes B. Kerner und tatsächlich! Er unterbricht sein aktuelles Gespräch, um den Anruf von Gottschalks Handy anzunehmen.

Was machen Gottschalks Haare?

Die große Frage, die ganz SWR3Land in Aufruhr versetzte: Was machen Gottschalks berühmte goldene Locken? Beim großen Finale von Gottschalk und Zöller Anfang November war die seit Jahrzehnten berühmte Mähne nicht mehr da und Gottschalk überraschte mit Kurzhaar-Frisur.