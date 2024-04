Was können wir tun, um die Gemeinschaft zu stärken? Wie können wir zu mehr Zusammenhalt beitragen? Damit werden sich diesen April wieder tausende Kinder und Jugendliche beschäftigen.

Die 72-Stunden-Aktion ist zurück! Nach vier Jahren Pause heißt es jetzt wieder ganz offiziell gemeinsam Projekte gestalten, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Drei Tage sind reserviert für soziale Projekte in ganz Deutschland. Egal ob Spielplätze bauen, Begegnungsorte schaffen, die Natur von Müll befreien oder in sozialen Einrichtungen mithelfen – ganz viel ist möglich! Alles was du zur 72-Stunden-Aktion wissen musst und wie du die Projekte in SWR3Land unterstützen kannst, erklären wir hier!



📅 18.–21. April

📍 In ganz Deutschland: Hier findet ihr eine Karte mit allen Teams, die sich bisher angemeldet haben!

🤝 72 Stunden lang werden soziale Projekte umgesetzt. Koordinator ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend.

Die 72-Stunden-Aktion ist eine soziale Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und der zugehörigen Verbände in ganz Deutschland. Die Idee: 72 Stunden lang setzen engagierte Menschen in Gruppen Projekte um, die die Welt ein bisschen besser machen. Die Aktionen können interreligiös, politisch, ökologisch oder international ausgerichtet sein.

Welche Möglichkeiten es für die Umsetzung von Projekten gibt, erklären wir weiter unten. ⬇ Damit ihr euch die 72-Stunden-Aktion besser vorstellen könnt, hier ein paar Beispiele von der letzten Aktion von 2019 an der insgesamt mehr als 160.000 Menschen in ganz Deutschland teilgenommen haben:

Als Medienpartner sind wir 72 Stunden an der Seite von Kindern und Jugendlichen und unterstützen wo wir können. Wir berichten im Radio und online von den vielen Projekten und vermitteln Hilfe, wo nötig.

Das Schöne: Alle Hörerinnnen und Hörer, Userinnen und User können mithelfen! Auf unserer Website werden wir eine interaktive Pinnwand anbieten. Wenn es irgendwo Probleme gibt oder eine Gruppe noch etwas für ihr Projekt benötigt, kann sie dort einen Eintrag setzen. Ihr könnt euch dann direkt bei ihnen melden und mithelfen.

Im Radio schicken wir während der Aktion immer wieder Motivationsschübe an die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer heraus und sind mit Reportern vor Ort.

Und wir haben gleich noch einen Motivationsschub: Alle, die bei der 72-Stunden-Aktion mitmachen, können sich ihre Lieblingssongs wünschen. Mit ein bisschen Glück läuft der Titel dann bei uns im Radio!

Es wird also spannend, wenn es in ganz SWR3Land heißt: „ In 72 Stunden die Welt ein Stückchen besser machen .“

Die erste 72-Stunden-Aktion fand vor 18 Jahren statt. Damals schon von SWR3 begleitet, nahmen 7.000 Kinder und Jugendliche in 313 Gruppen daran teil.

Die Aktion wurde schnell größer: Die bislang größte Aktion gab es 2019. Damals haben deutschlandweit rund 160.000 Menschen in 3.400 Gruppen gemeinnützige Projekte umgesetzt. Auch in Österreich, Italien und in der Schweiz gibt es vergleichbare Aktionen.

Bei der 72-Stunden-Aktion gibt es verschiedene Möglichkeiten, Projekte umzusetzen. Allgemein gibt es zwei Kategorien von Projekten:



Bei der Do-it-Variante schlagen Gruppen das Projekt selbst vor und sind eigenständig dafür verantwortlich. Von der offiziellen Koordinierungsstelle bekommen sie aber trotzdem Hilfestellung und Beratung, wo nötig. Ganz allein ist also niemand unterwegs. ❤ Typische Themen sind beispielsweise soziale oder ökologische Projekte.

Gruppen können sich aber auch ein Projekt zuweisen lassen. Dann werden sie vom Koordinierungskreis mit einem Thema überrascht. Dabei muss man aber nicht bei Null anfangen: Nötige Kontakte oder Unterstützer sind schon vorbereitet und wissen Bescheid.

Die letzte 72-Stunden-Aktion war 2019. Alleine in SWR3Land engagierten sich mehr als 26.000 jungen Menschen in über 1.000 Gruppen. Die Aktion lief vom 23.-26. Mai 2019. Die Mehrheit der Gruppen hat sich ein Projekt zuteilen lassen und somit zum Beginn der Aktion erfahren, welche Aufgaben sie haben.