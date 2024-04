Am 20. April beginnt das Frühlingsfest in Stuttgart und vor allem an den Wochenenden sind die Festzelte schon seit Langem ausgebucht. Ihr habt hier die Chance, euch Plätze am besten Tisch auf dem Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen zu sichern.

Das lange Suchen nach freien Plätzen auf dem Stuttgarter Frühlingsfest hat ein Ende, denn die Party ist da, wo der SWR3-Tisch steht: im Festzelt zum Wasenwirt. Meldet euch hier an, sucht euren Wunschtermin aus und sichert euch je zwei Plätze an einem Tisch im Wasenwirt ab 18:30 Uhr – inklusive einem Essen und einem Getränk! Wir verlosen je 5 x 2 Plätze an unserem Tisch an vier Samstagen im April und Mai – über SWR3 im Radio und auf unserem Whatsapp-Kanal!

Hinweise zum Gewinn Der Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender ist die Weeber Festzeltbetrieb GmbH.

Hier anmelden und Plätze an einem Tisch im Festzelt zum Wasenwirt gewinnen!

Bevor ihr mitmacht, lest unbedingt die Teilnahmebedingungen!

An welchem Tag möchtest du auf das Stuttgarter Frühlingsfest gehen? Samstag, 20.4. Samstag, 27.4. Samstag, 4.5. Samstag, 11.5. Vorname Name PLZ Wohnort E-Mail Handy- bzw. Telefonnummer Geburtsdatum Zum Beispiel: 31 3 1980 Tag Monat Jahr Ich stimme den Teilnahmebedingungen zu Zum SWR3-Newsletter anmelden Teilnehmen

Noch ein Geheimtipp, den ihr gerne weitersagen dürft: Wer den SWR3-Kanal bei Whatsapp abonniert hat, bekommt in den nächsten Tagen noch eine Extra-Chance auf zwei Plätze im Festzelt zum Wasenwirt.

Ab dem 22. April posten wir dort das exklusive Anmeldeformular als Artikellink für alle SWR3-Whatsapp-User. Ihr könnt euch dann dort anmelden, euren Wunschtermin auswählen und ganz einfach mitmachen.

Wie ihr den Kanal abonnieren könnt, erfahrt ihr hier ausführlich:

Wie lange geht das Frühlingsfest in Stuttgart?

Das Stuttgarter Frühlingsfest startet am 20. April 2024 um 11:30 Uhr mit dem Fassanstich. Der letzte Festtag auf dem Cannstatter Wasen ist der 12. Mai 2024. Die Öffnungszeiten sind:

Montag bis Donnerstag: 12:00 Uhr – 23:00 Uhr

Freitag: 12:00 Uhr – 24:00 Uhr

Samstag: 11:00 Uhr – 24:00 Uhr

Sonntag: 11:00 Uhr – 23:00 Uhr

Sonderöffnungszeiten auf dem Stuttgarter Frühlingsfest am 1. Mai und an Christi Himmelfahrt

Dienstag, 30. April: 12:00 Uhr – 24:00 Uhr

Mittwoch, 1. Mai: 11:00 Uhr – 23:00 Uhr

Mittwoch, 8. Mai: 12:00 Uhr – 24:00 Uhr

Donnerstag, 9. Mai: 11:00 Uhr – 23:00 Uhr

Tisch reservieren auf dem Stuttgarter Frühlingsfest

Die Tische für die Festzelte sind generell an Wochenenden und Feiertagen sehr schnell ausgebucht, so dass vor allem große Gruppen es schwer haben, spontan einen Tisch zu finden. Wer bei unserem Gewinnspiel nicht ausgelost wurde und nicht reserviert hat, könnte so Glück haben: Oft gibt es ab dem Vormittag freie Plätze direkt vor der Bühne für Laufkundschaft. Die Tische können dann je nach Kategorie bis kurz vor Beginn der Reservierungen am Abend belegt werden.

Wie viel kostet eine Maß auf dem Frühlingsfest in Stuttgart?

Die Bierpreise auf den großen Volksfesten stehen jedes Jahr unter genauer Beobachtung und sind nicht in jedem Festzelt gleich. Der teuerste Liter Bier kostet 13,80 Euro. Im Festzelt zum Wasenwirt kostet eine Maß in diesem Jahr 13,60 Euro. In der Almhütte Royal (ehemals Königsalm) dagegen gibt es gar keine Maß; das Bier erhält man entweder als halben Liter oder in 10-Liter-Fässern für jeweils 130 Euro.

Noch mehr Infos und Tipps zu eurem Besuch auf dem Stuttgarter Frühlingsfest findet ihr hier:

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „Stuttgarter Frühlingsfest im Festzelt zum Wasenwirt“, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Die/der Gewinner:in darf mit einer volljährigen Begleitperson an dem bei Gewinnspielteilnahme ausgesuchten Termin (20.4.2024, 27.4.2024, 4.5.2024 oder 11.5.2024) zwischen 18:30 Uhr und 23:30 Uhr beim Stuttgarter Frühlingsfest im Festzelt zum Wasenwirt feiern. Eine Maß Bier und 1 Brathähnchen sind pro Person inkludiert.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle, die 18 Jahre oder älter sind. Auch die Begleitperson muss volljährig sein.

Die/der Gewinner:in und ihre/seine Begleitperson müssen im Besitz eines gültigen Ausweisdokuments (Personalausweis/Reisepass) sein.

Durchführung des Gewinnspiels im Radio

Für das Gewinnspiel kann man sich ab dem 15.4.2024 bis zum 5.5.2024, 23:59 Uhr auf www.SWR3.de registrieren.

Die Gewinne werden unter den teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen ausgelost.

Die Gewinner:innen werden per Mail benachrichtigt. Sofern die/der ausgeloste Gewinner:in nicht erreichbar ist und/bzw. sich nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Kontaktaufnahme, mit den abgefragten persönlichen Angaben zur Begleitperson, per Mail zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Durchführung des Gewinnspiels bei Whatsapp

Wer den SWR3 Whatsapp-Kanal abonniert hat, hat ab dem 22.4. Zugriff auf den Artikellink zum Gewinnspiel und kann sich ins Teilnahmeformular eintragen. Teilnahmeschluss ist der 25. April (23:59 Uhr). Unter allen Teilnehmern wird ein Gewinner von jeweils zwei Plätzen ausgelost und per Mail benachrichtigt. Die Gewinner müssen sich innerhalb von 24 Stunden zurückmelden und angeben, ob sie den Gewinn antreten möchten.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Hinweise zum Gewinn

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Die Bändelabholung kann am Eventtag nur zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr erfolgen. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Erweiterungen des Gewinns oder Zubuchungen zusätzlicher Begleitpersonen sind leider nicht möglich.

Sonstiges

Für den Besuch des Events gelten zusätzliche Teilnahmebedingungen.

Die An- und Abreise zum bzw. vom Event-Ort wird von der Teilnehmerin/vom Teilnehmer selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die/der Teilnehmer:in erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede:r Teilnehmer:in erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmenden stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten der Gewinnerin/des Gewinners und der Begleitperson an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen und den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners und der Begleitperson, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Es liegt im alleinigen Ermessen der Weeber Festzeltbetrieb GmbH und/oder dem SWR, im Falle einer Naturkatastrophe, eines unvorhergesehen Verlaufs der Corona-Pandemie, einer anderen Epidemie/Pandemie oder Quarantäne, eines Terroranschlages, eines Kriegsausbruchs oder sonstiger unvorhergesehener, außergewöhnlicher Umstände das Event abzusagen, abzuändern oder abzubrechen, ungeachtet dessen, ob die o. a. Umstände den Event-Ort direkt betreffen oder andere Länder/Regionen/Orte.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt, werden die Gewinner:innen informiert. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen seitens der Teilnehmenden sind ausgeschlossen.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Bezüglich der Veranstaltung des Gewinnspiels haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.