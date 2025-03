Wincent Weiss hat sich längst einen festen Platz in der deutschen Musiklandschaft gesichert. Doch der Weg dahin war nicht immer einfach.

Von Bad Oldesloe in die Charts

Geboren am 21. Januar 1993 in Bad Oldesloe, Schleswig-Holstein, wächst Wincent Weiss in Norddeutschland auf. Schon als Teenager trifft er eine mutige Entscheidung: Während seine Familie umzieht, bleibt er allein in seinem Heimatort, jobbt neben der Schule im Supermarkt und finanziert sich seinen Alltag selbst. Nach dem Abitur zieht es ihn nach München, wo er als Model und Restaurantmitarbeiter arbeitet. Die Musik entdeckt er eher spät – das Gitarrespielen bringt er sich selbst bei, seine ersten Songs entstehen in der bayrischen Landeshauptstadt.

Der Durchbruch mit einem Cover

2013 wagt sich Wincent vor ein Millionenpublikum: Er nimmt an Deutschland sucht den Superstar teil, scheidet aber früh aus. Doch der eigentliche Startschuss fällt kurz darauf: Seine Akustik-Version des Songs Unter meiner Haut wird auf Youtube zum Geheimtipp – und als das DJ-Duo Gestört aber GeiL den Song remixt gehts mit dem Erfolg richtig los. Der Track erreicht Platinstatus, hält sich über ein Jahr in den deutschen Charts und macht Wincent Weiss schlagartig bekannt.

Hit auf Hit: „Musik sein“, „Feuerwerk“ und die ersten Alben

Mit Musik sein (2016) liefert Weiss seinen ersten eigenen Megahit – ein Song, der die Magie der Musik feiert und sich über 400.000 Mal verkauft. Mit Feuerwerk legt er 2017 nach. Der Song bringt ihm erneut Goldstatus ein. Noch im selben Jahr erscheint sein Debütalbum Irgendwas gegen die Stille, das sich bis auf Platz drei der deutschen Albumcharts vorkämpft und mit Platin ausgezeichnet wird.

Auch die Folgealben Irgendwie anders (2019), Vielleicht irgendwann (2021) und Irgendwo ankommen (2023) schlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz hohe Wellen. Und für Fans der besinnlichen Klänge gibt es seit 2023 sogar ein Weihnachtsalbum: Wincents Weisse Weihnachten landet pünktlich zum 1. Dezember auf Platz eins der Charts.

Preise, Auszeichnungen und TV-Auftritte

Sein Erfolg spiegelt sich auch in zahlreichen Auszeichnungen wieder: 2017 gewinnt Weiss einen MTV Europe Music Award, 2018 den Echo als „Newcomer National“. Auch ein Bravo-Otto und eine Goldene Kamera schmücken mittlerweile seine Sammlung.

Parallel erobert er die TV-Welt: 2019 nimmt er an Sing meinen Song – Das Tauschkonzert teil, 2021 feiert er als Coach bei The Voice Kids Premiere. 2023 gesellt er sich als Rate-Gast zu The Masked Singer und zeigt sich als treffsicherer Promi-Detektiv.

Wincent Weiss privat: Rock-Fan mit Bodenhaftung

Obwohl er mit seinen gefühlvollen Songs Millionen begeistert, hört Wincent privat am liebsten Rock und Heavy Metal. Ruhm und Erfolg haben ihn weiterentwickeln lassen – der einstige Wunsch, so erfolgreich wie Andreas Bourani zu werden, ist längst Realität geworden.