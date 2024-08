Wenn das Bühnen-Outfit nachlässt, dann ist Geschick gefragt. Dass Wincent Weiss schon öfter seine Hose gerissen ist, merkt man an seiner genialen Reaktion. Hier erfahrt ihr mehr!

Es kann jederzeit unerwartet passieren und ist auch schon oft vorgekommen. Selbst die größten Stars erleben diese „charmanten“ Überraschungen.

Um nicht zu tief in die Privatsphäre blicken zu lassen, braucht es mehr als nur eine helfende Hand. Und genau das bewies wieder einmal mehr Sänger Wincent Weiss. Dass er zum Teil den großen Weltstars einiges voraushat oder gleichtut, ist erstaunlich.

Bei seinem Konzert in Zwickau sprang Wincent Weiss wieder auf die Bühne – und dann passierte es: Seine Hose riss mitten in der Performance! Die Fans fingen natürlich sofort an, zu kreischen. Kein Wunder, so ein Vorfall könnte intime Einblicke gewähren und den Star in eine unangenehme Situation manövrieren.

Wincent Weiss aber, cool und lustig, wie er ist, schaute nur runter zwischen seine Beine und rief selbstbewusst ins Publikum: „Mir ist die Hose gerissen!“. Doch anstatt in Panik zu geraten, hielt er das Loch zwischen Oberschenkel und Gesäß weit auf und fragte die Fans: „Ist es doll?“

Und es ging noch weiter: statt die Hose einfach zu wechseln, griff Wincent Weiss spontan zu einer blauen Badehose mit Bier-Muster und zog sie darüber. Als jemand aus dem Publikum scherzte, dass er sich ja auch ausziehen könnte, reagierte er nur trocken: „Ja klar, als wenn ich jetzt hier meine Hose ausziehe!“

Aber so schlagfertig muss man erstmal sein, um auf solche Kommentare reagieren zu können. Diese gelassene Reaktion zeigt, dass der Feuerwerk-Sänger schon häufiger solche Missgeschicke erlebt hat und souverän damit umgehen kann.

Im Vergleich zu den internationalen Stars reagierte Wincent Weiss teilweise sogar selbstbewusster oder zumindest gleich professionell. Während manche in einer Mode-Notlage erstarren würden, schafften es Wincent Weiss und andere Superstars, den sehr unerwarteten Moment mit Humor und Kreativität zu überbrücken.

Weltstars wie Lenny Kravitz oder Harry Styles können ein Lied von gerissenen Hosen singen. Miley Cyrus und Taylor Swift wissen ebenfalls, wie man professionell mit Kleiderpannen umgeht. Selbst Apache 207 bringt nichts aus der Ruhe, wenn der Hosenstall versehentlich offensteht – und das alles vor den Augen der Öffentlichkeit.

Taylor Swift: Alles zu ihrem neuen Album und ihrer Eras-Tour

1. Taylor Swift

Auch Taylor Swift musste während ihrer Eras Tour in Schweden mit einer Kleiderpanne fertigwerden. Ihr blaues Wickelkleid öffnete sich während einer Performance. Doch die Sängerin bewahrte Ruhe und meisterte die Situation professionell.



2. Lenny Kravitz

Auch Style-Ikone Lenny Kravitz ist nicht vor Kleiderpannen sicher. 2015 riss seine Lederhose während eines Konzerts so auffällig, dass sein Geschlechtsteil vor Tausenden von Fans sichtbar wurde. Kravitz, der keine Unterwäsche trug, kommentierte später lachend:

Es war ein bisschen kalt in Schweden. Ich hätte mich etwas aufgewärmt, wenn ich das gewusst hätte.

Lenny Kravitz reagiert schnell und so als wäre nichts gewesen. Schaue hier!

3. Miley Cyrus

Miley Cyrus startete 2022 mit einer Silvestershow auf NBC. Während ihrer Performance von „Party in the USA“ riss der Träger ihres Tops. Sie hielt ihren Auftritt nicht an, sondern warf das Top beiseite und zog sich später einen Blazer über. Auf Instagram postete sie nur selbstironisch ein Bild ihres Outfits mit dem Kommentar:

Werft einen guten Blick auf das Top, das nicht lange anblieb…

4. Harry Styles

Harry Styles hatte 2023 während seines Konzerts in Inglewood, Kalifornien, eine große Kleiderpanne. Als der As It Was-Sänger anfing, „Music For a Sushi Restaurant“ zu singen, rissen seine Lederhosen. Er scherzte dabei mit den Fans:

Ich muss mich bei ein paar von euch hier vorne entschuldigen, ich meine, das ist eine Familienshow.

Harry Styles reagiert mit Humor auf gerissene Hose.

5. Apache 207

Apache 207 hatte 2022 bei einem Konzert in Stuttgart ebenfalls ein kleines Fauxpas: Der Reißverschluss seiner Hose war offen, und er bemerkte es erst, als er ins Publikum schaute. Mit einem Grinsen zog er den Reißverschluss hoch und setzte sein Konzert fort.