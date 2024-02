Ich hab heute einen Mann gesehen, der sich sein Essen aus der Mülltonne gefischt hat.

Alles rausgeholt hat, was noch irgendwie zu brauchen war.

Das hat so ausgesehen, als würde er die ganzen Niederlagen seines Lebens noch einmal einsammeln und ordnen. Eines Lebens nicht aus, sondern in der Flasche. Das Wrack eines Flaschenschiffs.

Ein Gesicht ohne Namen, ohne Woher, ohne Wohin.



Ich habe ein junges Mädchen gesehen.

Sie hat ihre Strümpfe hochgezogen.

Stand an der Straße, stand unter einer Laterne.

Stand da, wo sie arbeitet, wenn die Nacht ihren Vorhang auf die Stadt fallen läßt.

Bis es wieder Morgen wird.



Ich kenne eine junge Frau, die mit niemandem mehr spricht außer sich selbst.

Ich kann mich erinnern, daß sie jede Stunde, die Gott geschickt hat gearbeitet hat.

Dem Erfolg geopfert hat.

Eintrittsgeld für ein Todeskarussell, das sich Business nennt.

Wo kommt diese Frau her, wo wird sie hingehen?



Und jetzt sagt mir: ist das nur Irrsinn, oder ist das Überleben?



Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter,

und die Silberstreifen am Horizont –

sind die der Silberstreif?

Sind die unser Grund weiterzumachen?

Oder sind es einfach nur Lügen?