Max und Sabrina unterhalten sich. Über Dinge die sonst nicht zur Sprache kommen. Also bei den beiden eigentlich schon. Also es geht um Sex. So wie immer eigentlich. In dieser Folge beantworten Max und Sabrina querbeet Fragen zu Stellungen, Fantasien, Kleidung, Vorlieben, dem Kamasutra-Elefant und Bumsen. Auch im neuen Jahr geht also weiter über Sex!