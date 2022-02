Was kann man machen, wenn einem die Lust irgendwann vergangen ist? Also nicht, dass Sabrina oder Max jemals ein Problem mit ihrer Libido gehabt hätten … Aber um für die Zukunft gewappnet zu sein, startet Sabrina den Selbsttest mit verschiedenen Aphrodisiaka. Was sie bisher alles erfahren hat, welche erotische Literatur die beiden empfehlen und welche Beziehungstipps es sonst noch bei sexueller Unlust gibt, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß bei unserer Untenrum-Audioparty!