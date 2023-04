Asexuell sind Menschen, die keine sexuelle Anziehung verspüren und keinen Geschlechtsverkehr wollen oder brauchen. Manche führen durchaus romantische Beziehungen und verzichten auch nicht auf alles Körperliche. Das Spektrum ist groß. Sabrina gibt einen Überblick der vielfältigen Varianten.

In der Community selbst werden Menschen, die asexuell sind, übrigens als Aces bezeichnet. Zu ihnen gehören auch Lennart und Alex, sie erzählen im Podcast, wie sie ihre Asexualität entdeckt haben und was ihnen im Leben und in ihren Beziehungen wichtig ist.

Warum outen sich Asexuelle nur selten? Wie empfinden sie Sexszenen in Filmen? Wo finden asexuelle Menschen eine Community und was sind die Erkennungszeichen der Szene? Die Statistik sagt, dass nur 1 Prozent der Bevölkerung asexuell ist. Sabrina vermutet mehr.

Weitergehende Infos zur Asexualität: https://aktivista.net/links/