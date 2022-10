Marco war bereits kurz nach seiner Geburt blind. Wie ist Sex für ihn? Im SWR3-Doktorspiele-Podcast hat er mit uns darüber gesprochen.

Das Bedürfnis nach Sex ist ganz natürlich und vor allem individuell. Dabei ist der Liebesakt unabhängig von Geschlecht, Vorstellung und Umsetzung jedes Mal aufs Neue eine ganz eigene Erfahrung. In kaum einer anderen Aktivität können die klassischen fünf Sinne Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten so geschärft sein wie beim Sex. Doch wie ist der Sex, wenn einer der Sinne wegfällt?

Wie viele Menschen in Deutschland sind blind?

Circa 1,2 Millionen Menschen in Deutschland haben laut dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband eine Sehbehinderung. Davon sind über 75.000 vollständig blind. Die Ursache dafür liegt häufig an einem genetischen Defekt. Während die Mehrheit davon ab 60 Jahren von Altersblindheit betroffen ist, können die anderen 20 Prozent bereits seit der Geburt oder frühen Kindheit nicht mehr sehen. Auch Marco aus Hamburg ist seit kurz nach seiner Geburt blind und kann lediglich hell und dunkel wahrnehmen. Für ihn ist Sex ein wundervolles Erlebnis.

Das Spüren, wie meine Hände der anderen Person Spaß bereiten, ist für mich ein absolutes Aphrodisiakum. Das steigert meine eigene Erregung um einiges. Wenn eine Frau durch meine Hand zu einem oder mehreren Höhepunkten kommt, dann ist das ein so wunderbares Gefühl! Herrlich!

Hier findet ihr die Podcastfolge mit Marco:

Doktorspiele 26.9.2022 Blind Sex – Date mit einem Blinden – Teil 1

Was für den 49-Jährigen selbstverständlich ist, kann für andere noch unerforscht oder mit falschen Vorstellungen behaftet sein. Deshalb spricht Marco offen darüber, wie es ist, als Blinder Sex sowohl mit Frauen als auch mit Männern zu haben. Seine Erfahrungen zeigen: Probieren geht über Studieren!

Die ersten sexuellen Erfahrungen als Blinder

Durch den Sexualunterricht auf einem Blinden-Internat ertastete Marco zum ersten Mal anhand von Gipsformen, welche Größe und Form ein schlaffer oder steifer Penis haben und wie eine Vagina geformt sein kann. Auch Imitate eines männlichen Brustkorbes oder möglicher weiblicher Brüste wurden zum Anfühlen durch das Klassenzimmer gereicht. Marco war 13 Jahre alt, als er im Internat seine ersten sexuellen Erfahrungen mit Mitschülern machte.

Ich hatte zum Glück einen Freund, mit dem ich das weiter erforschen konnte, und das war spannend, weil ich schon relativ früh gut entwickelt war von der Schambehaarung her und bei meinem gleichaltrigen Freund war das noch nicht so. Da merkte man, dass sich das unterschiedlich entwickeln kann.

Auch wenn Marco seine ersten Erfahrungen mit Blinden gemacht hat, sind es überwiegend Sehende, mit denen er bisher Sex hatte. Seinen ersten festen Freund lernte er mit 19 Jahren auf einer Party kennen. Dieser konnte sehen und beschrieb ihm als Erster unterschiedliche Sexstellungen. Während sie sich näherkamen, führte er auch immer mal wieder Marcos Körper in die beschriebenen Stellungen.

Wann haben Menschen in Deutschland zum ersten Mal Sex? Vor zehn Jahren gaben noch deutlich weniger Mädchen und Jungen zwischen 14 bis 16 Jahren an, bereits sexuelle Erfahrungen gemacht zu haben. Während die Wenigsten im Alter von 14 Jahren ihre ersten Erfahrungen machen, haben laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bereits über die Hälfte aller 17-Jährigen in Deutschland Erfahrungen mit Geschlechtsverkehr gesammelt.

Pornos erleben als Blinder

Was bringen Pornoheftchen mit verschiedenen Sexstellungen und optischen Reizen, wenn man sie nicht sehen kann? Im Alter von 16 Jahren war diese Art von Pornos zumindest keine Option für Marco. Zudem wuchs er in einer Zeit auf, in der es Porno-Videos noch nicht massenhaft im Internet gab. So erinnert sich Marco noch genau, als er in einem Erotik-Shop von der Verkäuferin verschiedene Sex-Toys erklärt bekam und währenddessen das erste Mal im Hintergrund das weibliche Stöhnen aus einem Porno hörte. Das Stöhnen klang für ihn so intensiv künstlich, dass er heute nur Amateurpornos hören kann, da er diese authentischer findet.

Highlights beim Blind Sex

Das Erkunden des Körpers mit der Hand, Nasenspitze, Zunge oder den Füßen können den Liebesakt besonders intensiv machen, sagt Marco. Für ihn ist es eine besonders sinnliche Erfahrung, wenn er die Konturen des Körpers entlangfährt. Dabei ist auch der Versuch, das Gleiche zu empfinden, indem man sich die Augen verbindet, nicht vergleichbar. Das begründet er damit, dass vor allem Blinde teilweise ihre Sinne über einen längeren Zeitraum schärfen, um Dinge besser erfassen zu können. Bei ihm haben sich alle anderen Sinne geschärft, erzählt Marco.

Hören: Er nimmt stärker über die Ohren wahr und kann durch Geräusche wie zum Beispiel tiefe Stimmlagen, ehrliches Stöhnen, Atemlaute leichter erregt werden

Er nimmt stärker über die Ohren wahr und kann durch Geräusche wie zum Beispiel tiefe Stimmlagen, ehrliches Stöhnen, Atemlaute leichter erregt werden Riechen: Die Nase ist bei ihm besonders sensibel, sodass Gerüche wie zum Beispiel Zigarettenrauch ein echter Abturner für ihn sein können

Die Nase ist bei ihm besonders sensibel, sodass Gerüche wie zum Beispiel Zigarettenrauch ein echter Abturner für ihn sein können Tasten: Indem Marco viel über Berührungen erlebt, sind für ihn besondere Körperteile wie zum Beispiel eine breite Schulter besonders anziehend

Am Ende sind es für Marco aber auch ehrliche und einfühlsame Worte, die ihm ein gutes Gefühl geben. Denn über das Kompliment, dass er beim Sex schön aussieht, freut er sich noch heute.