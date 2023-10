In dieser Doktorspiele-Folge ist Podcast-Hörer Marco aus Hamburg zu Gast. Er ist bisexuell und von Geburt an blind. Marco erzählt, wie sexuelle Themen für einen Menschen in unserer optisch geprägten Welt funktionieren, wenn das Sehen als wichtigster Sinn fehlt.

Wie werden blinde Kinder aufgeklärt? Wie verliebt man sich in einen Menschen, ohne die typischen optischen Reize? Wie entdeckt man Sexualität und findet erste Sexpartner? Törnen Pornos überhaupt an, wenn man sie nur hören kann? Sabrina und Max wollen alles wissen. Welche Eigenschaften für Marco eine größere Rolle spielen, was für ihn das absolute Aphrodisiakum ist und woran er sofort merkt, wenn Stöhnen nur gespielt ist, berichtet er offen und unverklemmt.

Deshalb gibt es nächste Woche noch einen zweiten Teil „Blind Date“.